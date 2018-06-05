Harmancı, bazı okulları ziyaret etti

“DÖRT YILLIK GÖREV SÜREMİZDE TEK BİR ŞAİBE, TEK BİR SORU İŞARETİ YOKTUR”



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, “görev süreleri boyunca Belediye Meclisi toplantı sayısının yüzde 300, komitelerin toplantı sayısının ise yüzde 500 arttığını, şeffaflık ve açıklık politikasından ödün vermediklerini” belirtti.

Harmancı, “Tüm işler şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesine uygun şekilde yapıldı. Dört yıllık süreçte tek bir şaibe tek bir soru işareti yoktur” dedi.

Harmancı, bugün Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Haspolat İlkokulu’nu ziyaret etti.

Harmancı bu ziyaretlerinde eğitimcilere, LTB’nin geçen dört yılı ile ilgili bilgi vererek, icraatlarını ve 2018-2022 dönemine yönelik projelerini anlattı.

Bugünün Dünya Çevre Günü olduğuna da değinen Harmancı, görev süresince sürekli olarak çevre ve sağlığa duyarlı sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisine çalıştıklarını söyledi.

Harmancı, iki parkın yürüyüş yollarını 100 ton atık lastiğin geri dönüşümü ile yenilediklerini, kompostlama için yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak tesis için projelerini AB’ye sunduklarını belirterek “Teneke Çocuk” projesinin en büyük paydaşlarından birinin LTB olduğunu ve en çok geri dönüşüm yapan belediyenin yine LTB olduğunu vurguladı.



Harmancı, ülkede kanser hastalığının boyutlarına da işaret ederek, sinekle mücadelede kimyasal kullanmadığının altını çizdi.Harmancı, sorunun kökenine inen ve daha pahalı olmakla birlikte aynı zamanda insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen kaynağından biyolojik mücadeleyi tercih ettiklerini sözlerine ekledi.Harmancı, “geçmişte ağır travmalar atlatan” Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bugün, hak ettiği yere gelebilmesi için gerekli finansmanı sağlayabilecek durumunda olduklarını ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.Harmancı, “ ‘batmış’ diye tanımlanan LTB’nin bu dört yıl içerisinde 28 belediye arasında en fazla altyapı yatırımı yapan belediye olduğunu ve artık başarılarla anıldığını” vurguladı.

“DÖRT YILLIK GÖREV SÜREMİZDE TEK BİR ŞAİBE, TEK BİR SORU İŞARETİ YOKTUR”

“Seçim kazanmak uğruna ne popülizm yaptıklarını ne de insan sağlığıyla oynadıklarını, ne de istihdam yaptıklarını” söyleyen Mehmet Harmancı, “Böyle de, seçim yatırımı yapmadan, seçim kazanılabileceğini Lefkoşalılarla birlikte kanıtladık, yine kanıtlayacağız” diye konuştu.

Mehmet Harmancı, görev süreleri boyunca Belediye Meclisi toplantı sayısının yüze 300, komitelerin toplantı sayısının ise yüzde 500 arttığına dikkat çekti ve bu süre içerisinde şeffaflık ve açıklık politikasından ödün vermediklerini belirtti.

Harmancı, “Tüm işler şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesine uygun şekilde yapıldı. Dört yıllık süreçte tek bir şaibe tek bir soru işareti yoktur. Sizler, Lefkoşalılar olmasaydı, bugünü kurtaramaz, geleceğe bakamazdık. Büyük bir yangından hiç is bulaşmadan, başkalarına da is kondurmadan çıktık” ifadelerini kullandı.

