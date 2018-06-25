Harmancı 52,84’le yeniden Lefkoşa Belediye Başkanı...

HARMANCI 52,84’LE YENİDEN LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

KKTC’de bugün yapılan yerel seçimlerde, Mehmet Harmancı, oyların yüzde 52.84’sini alarak yeniden Lefkoşa Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.

YSK’nin açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 6 adayın yarıştığı Lefkoşa’da sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 143

Açılan Sandık Sayısı: 143

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 38462

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 21240

Seçime Katılma Oranı: %55,22

Geçerli Oy Sayısı:20409

Geçersiz Oy Oranı: 831

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

TDP Mehmet Harmancı (TDP) 10784 52,84

UBP Hasan Sertoğlu (UBP) 7406 36,29

YDP Mehmet Ünal Bay (YDP) 199 0,98

DP Gencay Eroğlu (DP) 1563 7,66

BAĞ 6 Arif Salih Kırdağ (BAĞ 6) 131 0,64

BAĞ 5 Çetin Sadeli (BAĞ 5) 326 1,60