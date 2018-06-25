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Harmancı 52,84’le yeniden Lefkoşa Belediye Başkanı...

Harmancı 52,84’le yeniden Lefkoşa Belediye Başkanı...

25 Haziran 2018 Pazartesi 05:46
Harmancı 52,84’le yeniden Lefkoşa Belediye Başkanı...

HARMANCI 52,84’LE YENİDEN LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…     

KKTC’de bugün yapılan yerel seçimlerde, Mehmet Harmancı, oyların yüzde 52.84’sini alarak yeniden Lefkoşa Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.

YSK’nin açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 6 adayın yarıştığı Lefkoşa’da sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı:    143                       

Açılan Sandık Sayısı:       143                       

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    38462                   

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:        21240                   

Seçime Katılma Oranı:   %55,22                

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Geçerli Oy Sayısı:             20409                   

Geçersiz Oy Oranı:          831                       

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI                             

Adayın Partisi    Aday Adı                            Oy Toplamı         %

TDP        Mehmet Harmancı (TDP)                 10784               52,84

UBP       Hasan Sertoğlu (UBP)                        7406  36,29

YDP        Mehmet Ünal Bay (YDP)                      199 0,98

DP          Gencay Eroğlu (DP)                            1563  7,66

BAĞ 6   Arif Salih Kırdağ (BAĞ 6)                       131 0,64

BAĞ 5   Çetin Sadeli (BAĞ 5)                             326  1,60

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Son Güncelleme: 25.06.2018 09:05
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