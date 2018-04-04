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Hapishanede akıl almaz olay… Gardiyanı sarhoş edip…

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yüksek güvenlikli bir hapishanede iki mahkum, gardiyanı sarhoş ettikten sonra daha fazla içki alıp geleceklerini söyleyerek firar etti.

Hapishanede akıl almaz olay… Gardiyanı sarhoş edip…

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yüksek güvenlikli bir hapishanede iki mahkum, gardiyanı sarhoş ettikten sonra daha fazla içki alıp geleceklerini söyleyerek firar etti.

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:58
Hapishanede akıl almaz olay… Gardiyanı sarhoş edip…
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BBC Türkçe’nin aktardığına göre John Alejandro Gutiérrez Rincón ve Olmedo Vargas Padilla adlı mahkumların geri dönmemesi üzerine Cumartesi gününden beri polisler iki kaçak mahkumu arıyor. Mahkumların sıkı kontrollerin gerçekleştirilmesine rağmen el yapımı likör üretmeyi başardığı, bu likörü ikram ederek gardiyanın sarhoş olmasına yol açtıkları düşünülüyor.

hapishane

Meslektaşları da söz konusu gardiyanın nefesinin alkol koktuğunu ancak alkol testine girmeyi reddettiğini söyledi. Aynı zamanda diğer gardiyanlar verdikleri ifadede mahkumların gardiyanı alkol alıp geri geleceklerine ikna ettiklerini belirtti.

Hapishane kapılarında herhangi bir zararın tespit edilememesi üzerine yetkililer gardiyanın iki mahkumun kaçmasına göz yumduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Anahtar Kelimeler:
John Alejandro Gutiérrez RincónOlmedo Vargas PadillaKolombiyaBogota
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