Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Para kambiyo yasasına aykırı hareket
Para kambiyo yasasına aykırı hareket
Bir Fetö Operasyonu Daha
Bir Fetö Operasyonu Daha
Çek sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini
Çek sahteleme, tedavüle sürme ve...
Girne’de kaza
Girne’de kaza
banner256
Flaş Haber
Girne’de kaza
Kapat

Hap Zanlısı 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Hap Zanlısı 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak

31 Mart 2018 Cumartesi 08:53
Hap Zanlısı 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde üniversite eğitimi gören Libyalı öğrenci zanlı Basher Sami Seid Alrokhsi Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam huzurda bulunan zanlı Basher Sami Seid Alrokhsi’nin 27 Mart 2018 tarihinde saat 11.00’de Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığı sırada narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan aramasında üzerinde ve sırt çantasında kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ve zanlının bagajı olmadığını beyan ettiğini kaydetti.

Polis serbest bırakılan zanlının takibe alındığını ve bant üzerinde dönen kırmızı renk valizini aldıktan sonra valizinde yapılan aramada çikolata kutusu içinde 136 adet turuncu renkli hap bulunduğunu söyledi. Polis çavuşu Karam emare alınan haplarla zanlının tutuklandığını belirtti. Polis akabinde zanlının Gönyeli’de ikamet ettiğinin belirlendiğini ancak kaldığı daireyi ısrarla yanlış beyan ettiğini belirterek yapılan soruşturmada zanlının kaldığı dairenin tespit edildiğini ve yapılan aramada içerisinde oturma odasındaki çekyatın içinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki adet şeffaf renk naylon, öğütücü ve cam nargile bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının valizinde bulunan çikolata kutusunun benzerinin de evde bulunduğunu ve emare yapıldığını aktardı. Zanlının aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Karam, gönüllü ifade vermediğini belirtti. Polis çavuşu Karam, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Anahtar Kelimeler:
Basher Sami Seid AlrokhsiUıyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Sanatçıdan Kötü Haber
Ünlü Sanatçıdan Kötü Haber
Aşıklar Tepesi’nde Kırgız kız, erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı
Aşıklar Tepesi’nde Kırgız kız, erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı
Son Dakika...52 asker şehit oldu 3 bin 820 terörist öldürüldü
Son Dakika...52 asker şehit oldu 3 bin 820 terörist öldürüldü
BAZI BÖLGELER 7 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK
BAZI BÖLGELER 7 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK
EOKA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YARIN KUTLANACAK
EOKA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YARIN KUTLANACAK
Futbolu bıraktı, porno sektörüne girdi!
Futbolu bıraktı, porno sektörüne girdi!
Dünya Bir Hapishane Gezegeni Olabilir mi ?
Dünya Bir Hapishane Gezegeni Olabilir mi ?
Ünlü isme taciz girişimi
Ünlü isme taciz girişimi
LİDERLER 16 NİSAN’DA YEMEKTE BULUŞUYOR
LİDERLER 16 NİSAN’DA YEMEKTE BULUŞUYOR
Girne ve İskele'de asayiş ve trafik operasyonu
Girne ve İskele'de asayiş ve trafik operasyonu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim