Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Kenevir soruşturması sürüyor
KENEVİR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Sağlık Bakanı Besim: “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Besim sağlık merkezlerini gezdi.
Girne’de fuhuş operasyonu
GİRNE’DE KAÇAK FUHUŞ
banner282
Flaş Haber
Girne’de fuhuş operasyonu
Kapat

Hap zanlıları tutuklu yargılanacak

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Şerif Karaçay, Okan Atahan ve Yusuf Ördek teminat için bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Hap zanlıları tutuklu yargılanacak

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Şerif Karaçay, Okan Atahan ve Yusuf Ördek teminat için bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

25 Mayıs 2018 Cuma 19:40
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner277
Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Şerif Karaçay, Okan Atahan ve Yusuf Ördek teminat için bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlıların 15 Mayıs’ta Girne ‘de sabah saat 10.20-11.00 saatleri arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı. Polis zanlıların kaldığı apartman dairesinde gerçekleşen aramada koltuk arasına gizlenmiş 1 gram ağırlığında hintkeneviri yapılan ileri aramada 2 ayrı poşet içinde satışa hazır 118 adet Extacy hap ele geçirildiğini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında tutuklulum emri alındığını, yapılan soruşturmada hapların Şerif Karaçay ve Okan Atahan tarafından 150 adet olarak ülkeye ithal edildiğini belirlediklerini söyledi.Polis, zanlılar Şerif Karaçay, Okan Atahan aleyhine 150 hap ithal ve tasaruf, zanlı Ördek aleyhine ise sadece tasarufu suçlaması getirildiğini belirtti.Zanlı Ördek’in ünmiversite öğrencisi, diğer iki zanlının turist olduğunu kaydeden Polis, Ördek’in teminata bağlanmasını, diğer iki zanlının ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yargılanacağı uyuşturucu miktarının çokluğuna, ülkeden yasa dışı bir şekilde çıkışların olduğuna ve zanlıların kaçabileceğine değinerek tüm zanlılar hakkında tutuklu yargı kararı verdi.Zanlılar 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Şerif KaraçayOkan Atahan Yusuf ÖrdekUyuşturucuHap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroğlu: “Lefkoşa’nın durumu arzulanan noktadan çok uzak”
Eroğlu: “Lefkoşa’nın durumu arzulanan noktadan çok uzak”
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi… Partilerin Aday Belirleme Süresi Bugün Doldu
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi… Partilerin Aday Belirleme Süresi Bugün Doldu
Yerel Seçime Doğru… Güngördü Ktmmob’yi Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru… Güngördü Ktmmob’yi Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru… Ctp Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Gündüz Bakım Merkezi’ni Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru… Ctp Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Gündüz Bakım Merkezi’ni Ziyaret Etti
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni Ziyaret Etti
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni Ziyaret Etti
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı!
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı!
Nami, Serbest Liman ve Bölge’yi Ziyaret Etti
Nami, Serbest Liman ve Bölge’yi Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Besim: “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Sağlık Bakanı Besim: “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Karpaz Sahillerinde Bulunan 9 Mülteci Yarın Lefke’de Toprağa Veriliyor...
Karpaz Sahillerinde Bulunan 9 Mülteci Yarın Lefke’de Toprağa Veriliyor...
Sigorta Haftası Nedeniyle Bisiklet Turu Düzenleniyor...
Sigorta Haftası Nedeniyle Bisiklet Turu Düzenleniyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim