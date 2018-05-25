Hap zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilenoperasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar, Okan Atahan ve Yusuf Ördek teminat için bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlıların 15 Mayıs’ta Girne ‘de sabah saat 10.20-11.00 saatleri arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı. Polis zanlıların kaldığı apartman dairesinde gerçekleşen aramada koltuk arasına gizlenmiş 1 gram ağırlığında hintkeneviri yapılan ileri aramada 2 ayrı poşet içinde satışa hazır 118 adet Extacy hap ele geçirildiğini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında tutuklulum emri alındığını, yapılan soruşturmada hapların Şerif Karaçay ve Okan Atahan tarafından 150 adet olarak ülkeye ithal edildiğini belirlediklerini söyledi.Polis, zanlılar Şerif Karaçay, Okan Atahan aleyhine 150 hap ithal ve tasaruf, zanlı Ördek aleyhine ise sadece tasarufu suçlaması getirildiğini belirtti.Zanlı Ördek’in ünmiversite öğrencisi, diğer iki zanlının turist olduğunu kaydeden Polis, Ördek’in teminata bağlanmasını, diğer iki zanlının ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yargılanacağı uyuşturucu miktarının çokluğuna, ülkeden yasa dışı bir şekilde çıkışların olduğuna ve zanlıların kaçabileceğine değinerek tüm zanlılar hakkında tutuklu yargı kararı verdi.Zanlılar 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.