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Hap satıcılarına rekor ceza

Gönyeli’de Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda tasaruflarında yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunan ve yapılan ileri soruşturmada ülkeye söz konusu hapları 1700 adet olarak ithal ettikleri tespit edilen sanıklar Serkan Akgün ve Hasret Şen aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Hap satıcılarına rekor ceza

Gönyeli’de Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda tasaruflarında yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunan ve yapılan ileri soruşturmada ülkeye söz konusu hapları 1700 adet olarak ithal ettikleri tespit edilen sanıklar Serkan Akgün ve Hasret Şen aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

30 Kasım 2018 Cuma 16:49
Hap satıcılarına rekor ceza

Hap satıcılarına rekor ceza

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda tasaruflarında yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunan ve yapılan ileri soruşturmada ülkeye söz konusu hapları 1700 adet olarak ithal ettikleri tespit edilen sanıklar Serkan Akgün ve Hasret Şen aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.
Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı. Başkan Fadıl Aksun, sanıkları, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Aksun, MDMA türü uyuşturucu maddeyi ithal, tasarruf ve verme suçunun 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne işaret etti. Aksun, sanıkların son derece ciddi ve vahim bir suçla methaldar olduklarına vurgu yapıp, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına göre, uyuşturucu suçunun son 10 yılda, 9 kez ağır ceza mahkemelerinin gündemini en çok meşgul eden suçlardan olduğuna dikkat çekti. Aksun, 2017 yılında ise gündemlerindeki davaların yüzde 42 oranında uyuşturucu maddelerle ilgili dava türlerinden oluştuğuna değindi.
Aksun, uyuşturucu ithali suçlarının uyuşturucuyla mücadeleyi sekteye uğratmasından ötürü uyuşturucu suçlarında en ağır cezaların uyuşturucu ithaline verildiğini belirtti. Aksun, “Sanık Serkan Akgün KKTC’de adeta piyasa araştırması yaptı ve planlı bir şekilde uyuşturucu ithal edip, satışını gerçekleştirdi” dedi. Aksun, sanıkların oldukça külliyetli olan 1700 hapı ithal etmelerini aleyhlerine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendiklerini söyledi.
Fadıl Aksun, sanık Serkan Akgün’ün KKTC’de uyuşturucu satışı gerçekleştirebilmek için planlı hareket etmesini, piyasa araştırması yapmalarını, para kazanmak amacıyla başkalarının hayatını hiçe sayarak bu suçu işlemesini aleyhinde ciddi bir ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini kaydetti.
Aksun, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, Serkan Akgün’e 13 yıl, Hasret Şen’e ise 9 yıl  hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 30.11.2018 17:51
Anahtar Kelimeler:
HapCeza
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