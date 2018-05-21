Hani plajlar halkındı!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Plajlar, Bakanlar Kurulunun kararı, Girne Kaza Mahkemesinin emrine rağmen yine fahiş fiyatlarla hizmet verdiler.

Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulunun KKTC vatandaşlarının plajlara ücretsiz gireceği, Girne Kaza Mahkemesinin vermiş olduğu emire göre de plajlara giriş ücretsiz şezlong, otopark, kabin ve tuvaletler için de 0.003 Krş ücret ödenmesi gerekirken haftasonu özellikle Girne bölgesindeki plajlara giriş 30 TL'den başladı.

KAOS ÇIKACAK

Kıbrıs Manşet'in plajlarla ilgili davalar açan çevrelerden ve bu konuda eylem yapan aktivistlerden öğrendiğine göre Hükümetin bir Kanun Hükmünde Kararname ile güncel ve ekonomik fiyatlar belirlememesi halinde plaj ve otel işletmecileri ile karşı karşıya gelecek olan vatandaşlar arasında büyük kaos çıkacak. 0.003 Krş çok komik ve işlevsel olmayan bir fiyatken 30 TL de ödenebilir bir rakam olmadığını belirten vatandaşlar ücretlerin Devlet denetiminde uygun rakamlarla belirlenmesini talep ettiler.

OTELLERE DE DAVA AÇACAK

Escape Beach işletmecilerine ve geçmişte birçok plaj işletmesine dava açarak kazanan Av. Özgü Özyiğit'in de önümüzdeki günlerde Otel işletmecilerine karşı plajlara giriş konusunda dava açacağı öğrenildi.

Avukat Özgü Özyiğit aynı kapsamda otel işletmecilerine de dava açmaya hazırlanırken bir grup aktivisitin de bu plajlar önünde nöbet tutarak gelen vatandaşların ücretsiz girebilmesi için gönüllü yardımcı olacakları öğrenildi.