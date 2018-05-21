Hani plajlar halkındı!

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Plajlar, Bakanlar Kurulunun kararı, Girne Kaza Mahkemesinin emrine rağmen yine fahiş fiyatlarla hizmet verdiler.
Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulunun KKTC vatandaşlarının plajlara ücretsiz gireceği, Girne Kaza Mahkemesinin vermiş olduğu emire göre de plajlara giriş ücretsiz şezlong, otopark, kabin ve tuvaletler için de 0.003 Krş ücret ödenmesi gerekirken haftasonu özellikle Girne bölgesindeki plajlara giriş 30 TL'den başladı.
KAOS ÇIKACAK
OTELLERE DE DAVA AÇACAK
Escape Beach işletmecilerine ve geçmişte birçok plaj işletmesine dava açarak kazanan Av. Özgü Özyiğit'in de önümüzdeki günlerde Otel işletmecilerine karşı plajlara giriş konusunda dava açacağı öğrenildi.
Avukat Özgü Özyiğit aynı kapsamda otel işletmecilerine de dava açmaya hazırlanırken bir grup aktivisitin de bu plajlar önünde nöbet tutarak gelen vatandaşların ücretsiz girebilmesi için gönüllü yardımcı olacakları öğrenildi.