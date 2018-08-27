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Hangi yollar trafiğe kapanacak ?

GAZİMAĞUSA’DA TÖREN PROVASI NEDENİYLE YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Hangi yollar trafiğe kapanacak ?

GAZİMAĞUSA’DA TÖREN PROVASI NEDENİYLE YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:42
Hangi yollar trafiğe kapanacak ?


GAZİMAĞUSA’DA TÖREN PROVASI NEDENİYLE YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

: 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle perşembe günü Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Gazimağusa’da yarın tören provası yapılacağından bazı yollar belirli saatlerde kullanılamayacak.

Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da tören günü saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde kullanılabilecek yollar şöyle açıklandı: 
 “Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak. Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabilecek. Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler ise, Hidden Garden-TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanacak. Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler, Hamitköy Çemberi’nden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Tofaş ışıklarından sola dönerek, Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni kullanabilecek.  Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler ise, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberi’ni kullanabilecek. Güzelyurt istikametinden gelip, Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler Alayköy-Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanabilecek. Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler ise, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı; Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberi’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanacak”

GAZİMAĞUSA

Öte yandan, Gazimağusa’da yarın saat 16.00’dan, tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nın trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Gazimağusa’da perşembe günü saat 14.00’dan, törenin sona ereceği saate kadar, Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İlker Karter Caddesi ile Baykal çemberinin trafik akışına kapatılacağı belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 12:56
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