Hanehalkı İşgcü Anketi Alan Çalışmas 5-18 Kasım Arasında Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı (DPÖ), 2018 yılı için Hanehalkı İşgücü Anketi’nin alan çalışmasının 5 Kasım – 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.



4 BİN HANEHALKI



DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın, örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen bir anket olup, KKTC genelinde yaklaşık 4 bin hanehalkı ile görüşüldüğünü belirtti.



Muhtaraoğlu, DPÖ tarafından eğitim verilen anketörlerin, tamamen tesadüf olarak örneğe seçilen haneleri ziyaret edeceğini ve bu hanelerde bulunan kişilerden aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu dolduracaklarını kaydetti.



Muhtaroğlu, anket kapsamındaki soruların büyük bir kısmının anketin referans dönemi olarak belirlenen ve 2018 yılının 42. haftasını kapsayan 15 Ekim 2018 – 21 Ekim 2018 tarihleri arasındaki işgücü durumuna yönelik olacağını kaydetti.



Araştırma için seçilen hanelerin tüm haneleri temsil etme özelliğine sahip olduğundan verilecek bilgilerin ülke genelinde onlarca hane halkını temsil edeceğini ifade eden Muhtaroğlu, bu doğrultuda bilgi verecek olan hane halkı bireylerinin gereken titizliği göstermeleri ve anketörlere yardımcı olmalarının büyük önem arz ettiğini vurguladı.



Anket ile ilgili şikayet veya öneriler 601 12 00 ve 601 12 01 numaralı telefonlar aracılığıyla bildirilebilecek.



(YIL/HA)