Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı

KKTC’DEKİ TÜKETİM HARCAMALARINDA EN YÜKSEK PAYI YÜZDE 25’LE KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER YAKITLAR ALIYOR

2008’DE YÜZDE 3,5 OLAN KKTC’DEKİ EĞİTİM HARCAMALARI, 2015’TE YÜZDE 7,1’E YÜKSELDİ

KÜLTÜR VE EĞLENCEYLE İLGİLİ HARCAMALAR YÜZDE 3,5’TU, YÜZDE 8.9 OLDU

KKTC’deki tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 25’le konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtların aldığı açıklandı.

Ayrıca, 2008’de yüzde 3.5 olan KKTC’deki eğitim harcamalarının 2015’te yüzde 7.1’e, kültür ve eğlenceyle ilgili harcamaları ise yüzde 3.5’den yüzde 8.9’a yükseldiği bildirildi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 2015 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarını açıkladı. Açıklama, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu tarafından yapıldı.

2015 Hanehalkı Bütçe Araştırması’ndan elde edilen sonuçlara göre; KKTC genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25.1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar alıyor.

Harcamaların yüzde 16’sını gıda oluşturuyor. KKTC genelinde yapılan harcamalar içinde eğitimin payı yüzde 7.1.

KKTC’de hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 4 bin 651 TL. Bu rakam kentsel yerlerde 4 bin 820 TL, kırsal yerlerde ise ortalama 4 bin 421 TL.

“EN FAZLA HARCAMA YAPAN İLÇE LEFKOŞA. EN AZ HARCAMAYI YAPAN İLÇE İSKELE”

2015 Hanehalkı Bütçe Anketi ile 2008 Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçları karşılaştırıldığında sonuç söyle:

“2008 yılında yüzde 18.9 olan gıda harcamaları payı 2015’de yüzde 16.0, sağlık harcamaları payı yüzde 3.5’den yüzde 3.3’e, ulaştırma harcamaları payı yüzde 19.4'den yüzde 13.7'e düştü.

Konut harcamaları yüzde 24.7’den yüzde 25.1’e, eğitim harcamaları payı yüzde 3.5’den yüzde 7.1’e, kültür ve eğlenceyle ilgili harcamaları ise yüzde 3.5’den yüzde 8.9’a yükseldi.

2008 Hanehalkı Bütçe Anketinde yüzde 4 olan lokanta ve oteller harcama grubunun payı, 2015 Hanehalkı Bütçe Anketinde yüzde 6.2’ye yükseldi. 2015 anketinde 2008 anketinde olduğu gibi en fazla harcama yapan ilçe Lefkoşa. En az harcamayı yapan İskele.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en yüksek harcama yüzdesi yüzde 21,9 ile İskele’de. Eğitim hizmetleri grubunda en yüksek harcama yüzdesi yüzde 9 ile Lefkoşa’da”.

“EN DÜŞÜK GELİRE SAHİP OLANLARIN GIDAYA AYIRDIKLARI PAY YÜZDE 20.5, EN YÜKSEK GELİRİ OLANLARIN GIDAYA AYIRDIĞI PAY YÜZDE 11.9.”

2015 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına göre, düşük gelirli hanehalklarının bütçelerindeki gıda harcamalarının yüksek gelirli hanehalkları bütçesine göre daha fazla pay tutuyor.

Gelire göre sıralı yüzde 20’lik grupların tüketim harcamaları şöyle:

“En düşük geliri olan birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalklarının gıda harcamasına ayırdıkları pay yüzde 20.5 iken, geliri en yüksek olan beşinci yüzde 20’lik gruptaki hanehalklarının gıda harcamalarına ayırdığı pay yüzde 11.9.

Ulaştırma hizmetleri harcamalarının oranı birinci yüzde 20’lik grup için yüzde 10.5 olurken, beşinci yüzde 20’lik grup için yüzde 16.0.”

Anketin sonucunda, “Yüksek gelir dilimindeki olan hanehalklarının ulaştırma, eğlence ve kültür, lokanta ve oteller hizmetler grubundaki harcama yüzdeleri, düşük gelir dilimindekilere göre oldukça yüksek, az gelir dilimdeki hanehalklarını konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubundaki harcama yüzdesinin, yüksek gelir grubundakilere göre daha fazla olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

“EN YÜKSEK GELİRİ OLANLARIN TOPLAM GELİRDEN ALDIĞI PAY, EN DÜŞÜK GELİRE SAHİP OLANLARDAN 5.7 KAT FAZLA”

Hanehalkı gelir dağılım sonuçları ise şöyle açıklandı:

“Yüzde paylar analizine göre, beşinci yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, birinci yüzde 20’lik gruba göre 5.7 kattır.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre oluşturulan yüzde 20’lik hanehalkı gruplarından en yüksek gelire sahip beşinci gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 40.6 iken, en düşük gelire sahip birinci gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 7.1’dır.

Buna göre, beşinci yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın birinci yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı paya oranını veren P80/P20 eşitsizlik ölçüsü 5.7 kat.

Kentsel yerleşim yerleri için beşinci yüzde 20’lik grubun payının birinci yüzde 20’lik grubun payına oranı (P80/P20) 5.8 kat, kırsal yerleşim yerleri için ise 5.6 kat olarak hesaplandı.”

Öte yandan 2015 anketinde, gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden gini katsayısı 2008 anketine göre yükseliş gösterdiği belirtildi ve şunlar kaydedildi:

“2008’de gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden gini katsayısı, KKTC için 0.33, kentsel yerleşim yerleri için 0.34, kırsal yerleşim yerleri için 0.32 iken 2015 anketinde KKTC için 0.34, kentsel yerleşim yerleri için 0.35, kırsal yerleşim yerleri için ise 0.33 olarak hesaplandı. Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.”

“MAAŞ-ÜCRET GELİRLERİ YÜZDE 57.6’LİK ORANLA TOPLAM GELİR İÇERİSİNDE EN FAZLA PAYA SAHİP”

Anketin sonucunda “2015 yılı ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir gelir, 2008 anketine göre 45,702 TL’den 56,031 TL’ye yükseldi” açıklamasına da yer verildi.

“KKTC’de hanehalkı başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelir 56 bin 031 TL” şeklinde açıklandı.

İlçelerle ilgili şu bilgi verildi:

“Lefkoşa 64 bin 796 TL ile ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir geliri en yüksek olan ilçe durumunda. Bunu, 55 bin 230 TL’lik ortalama gelir ile Girne izlemekte. En düşük ortalamaya sahip ilçe ise 43 bin 891 TL ile İskele.

Toplam gelir içinde en fazla payı maaş-ücret gelirleri aldığı kaydedilerek şu bilgiler verildi:

“Maaş-ücret gelirleri yüzde 57.6’lik oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahiptir. Bunu yüzde 24.4 ile devletten transferler (Emeklilik, Sosyal Yardım v.s.), yüzde 8.0 ile müteşebbislik gelirleri izlemektedir. Toplam gelirin yüzde 30’unu oluşturan transferlerin yüzde 81.3’ünü devlet transferleri oluşturmaktadır.

Toplam gelir içinde transferlerin (devletten, yurtdışından ve özel transferler) payı yüzde 30.0’dır. Bunun yüzde 81.3’ünü devlet transferleri oluşturmaktadır (Devlet transferlerinin toplam gelir içindeki payı yüzde 24.4, yurt dışından transferlerin payı yüzde 4.8 ve özel transferlerin payı ise yüzde 0.9’dur).

Devlet transferlerinin, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre oluşturulan yüzde 20’lik gruplardaki dağılımına bakıldığında; birinci yüzde 20’lik grubun devlet transferlerinden payı yüzde 6.2 iken, beşinci yüzde 20’lik grubun aldığı pay yüzde 42.6’dır.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirleri kullanılarak çeşitli göreli yoksulluk sınırları (eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin % 40, % 50, % 60 veya % 70’ine göre) hesaplanmaktadır.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre; 2008 anketinde nüfusun yüzde 14.8’i yoksulluk riski altında iken 2015 anketinde yüzde 15.4’ü yoksulluk riski altındadır. Kentsel ve kırsal yerler için ayrı ayrı hesaplanan yoksulluk sınırlarına göre, kentsel yerlerde bu oran yüzde 14 iken, kırsal yerlerde yüzde 17.2’dir.”