Hamsi Festivali Yarın

KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Hamsi Festivali’nin 7’ncisi yarın yapılıyor. Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da katılacak.

Festival, yarın saat 11.00’de başlayacak ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesi’nde yer alacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Hamsi Festivali etkinliğinde Karadenizli sanatçılar Engin Talay ve Yıldır Yıldırım; kemençede Embiya Özdamar ve piyanist Adnan Tatlı’nın sahne alacağı ve İskele Belediyesi Halk Dansları Ekibi’yle derneğin ekiplerinin halk dansları gösterileri sunacağı belirtildi.