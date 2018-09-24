Hamitköy’de Apartmanda Kilitli Bırakılan Köpek LTB Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hamitköy’de bir apartmanın balkonunda bir süredir kilitli bırakılan köpek İtfaiye’nin yardımıyla Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri tarafından kurtarıldı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine LTB ile İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Hamitköyde bir apartmanın 3. katındaki balkonda aç ve susuz bir şekilde bırakılan köpeğe İtfaiye yardımıyla ulaşan LTB ekipleri köpeği alarak sağlık taramasının ardından Sanayi Bölgesi’nde LTB kontrolünde bulunan hayvan barınağına teslim etti.

Köpeği kilitli bırakılan daire sahibine Hayvan Refahı Yasası kapsamında yasal uygulama yapılacak.