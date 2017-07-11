Hamitköy’deki Kazada Yaralanan Özer, Kurtarılamadı

Lefkoşa, 11 Temmuz 17 (.): Hamitköy barajı yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Şerife Örs Özer kurtarılamadı.
TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında meydana gelen kazada yanarak ağır yaralanan Örs, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti.
Hamitköy barajı yakınındaki çevre yolu üzerinde toprak yolda aracın kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki bankete düşmesiyle meydana gelen kazada, araç alev almış ve sürücüsü Şerife Örs Özer ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
(GUR)