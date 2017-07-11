Hamitköy’deki Kazada Yaralanan Özer, Kurtarılamadı

Hamitköy barajı yakınındaki çevre yolu üzerinde toprak yolda aracın kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki bankete düşmesiyle meydana gelen kazada, araç alev almış ve sürücüsü Şerife Örs Özer ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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