HAMİTKÖY-HASPOLAT ARASI YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında bulunan (poit to point) radar aparatı üzerine mobese ile ilgili montaj çalışmaları yapılacağından, çalışmalar süresince Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasındaki yolda trafik kontrollü ve tek şeritten verilecek.





Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle;





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde, güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için uzun zamandır üzerinde çalışılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, sistem montaj çalışmalarına 21 Kasım 2017 tarihinde Lefkoşa’da başlanacaktır.