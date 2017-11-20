Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:50

HAMİTKÖY-HASPOLAT ARASI YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi göre

HAMİTKÖY-HASPOLAT ARASI YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında bulunan (poit to point) radar  aparatı  üzerine mobese ile ilgili montaj çalışmaları yapılacağından, çalışmalar süresince Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasındaki yolda trafik kontrollü ve tek şeritten verilecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde, güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için uzun zamandır üzerinde çalışılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, sistem montaj çalışmalarına 21 Kasım 2017 tarihinde Lefkoşa’da başlanacaktır.
Bu maksatla 21 Kasım 2017 tarihinde, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında bulunan (poit to point) radar  aparatı  üzerine sistemle ilgili montaj çalışmaları yapılacağından, çalışmalar süresince Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasındaki yolda trafik kontrollü ve tek şeritten verilecektir. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku