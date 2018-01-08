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Hamitköy'de Cinayet
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Hamitköy'de Cinayet

Hamitköy'de Cinayet

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:33
Hamitköy'de Cinayet
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8.1.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da Eski Yaman Marketin arka kısmında Hamitköy'de sakin Semiye Şeytan (K-31), aracı içerisinde bulunduğu bir sırada erkek arkadaşı tarafından aracın dışından içeriye doğru av tüfeği ile ateş açılmak süretiyle vuralarak ciddi şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Semiye Şeytan kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesin'de tedavisi halen sürüyor. Semiye Şeytan açılan ateş sonucu sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından yara almıştır. Olaya methaldar zanlı Çağın Karadayı aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 08.01.2018 19:52
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