Hamitköy Barajı'nda Cinayet Mi ?

Hamitköy Barajı’nda bugün öğlen saatlerinde yanan bir araç gören vatandaşlar iftaiyeye haber vermesiyle, olay yerine gidildiğinde araç içerisinde 30 yaşlarında Şerife Özer'in yanmakta olduğu ortaya çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan araçtan çıkarılan Şerife Özer hamile olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı aldığımız bilgiler arasında. Polis olayın kazamı yoksa kişi veya kişiler tarafından ölümemi terk edildiği şüphesi üzerinde duruyor.
Şerife Özer Örs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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