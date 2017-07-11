Hamitköy Barajı'nda Cinayet Mi ?

Şerife Özer Örs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

hamile olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı aldığımız bilgiler arasında. Polis olayın kazamı yoksa kişi veya kişiler tarafından ölümemi terk edildiği şüphesi üzerinde duruyor.

Hamitköy Barajı’nda bugün öğlen saatlerinde yanan bir araç gören vatandaşlar iftaiyeye haber vermesiyle, olay yerine gidildiğinde araç içerisinde 30 yaşlarında