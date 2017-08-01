Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği Derneği durmak bilmiyor!

Hamitkoy Avcılık atıcılık Birliği Derneği bu yaz cıcağında doğadaki canlıların susuz kalmaması için bıkmadan usanmadan sıçağa aldırış etmeden suluklar kurmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Sami Değirmencioğlu, As. Başkan Halit Baykent, Atıcılık Sorumlusu Ömer Baykent Keklik Üretim Sorumlusu Arif Çocuk ve Erkan Nurioğluları ile birlikte doğaya 4 adet suluk daha yerleştiren Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği Derneği toplamda bölgede 8 adet su deposu suluk kurmuştur.

Sürdürülebilir av ve doğa yaşamı için HAABD olarak ellerinden gelen tüm çabaları bu işe gönül vermiş olan arkadaşları ile yaparken su depoları ve otomatik suluklarını Alışkan Kardeşler yardımı ile tedarik ettiklerini belirttiler. Kendilerine ve doğaya katkılarından dolayı da Gepaz Ltd'e teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.