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Halsizlik ve yorgunluğun belirtileri nelerdir? İşte halsizlik nedeni olabilecek hastalıklar…

Sürekli yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler ciddi bir hastalığın belirtileri olabilir. Toplumda sık rastlanan bu problem hem sosyal hayatta hem de iş yaşamında sorunlar yaratır. Önemli veya önemsiz birçok sebebi vardır. Sizler için halsizlik ve yorgunluğun nedeni, belirtileri ve tedavi yolları ile ilgili bir yazı hazırladık. Eğer aşağıdaki belirtilerle karşı karşıyaysanız yapmanız gerekenler...

Halsizlik ve yorgunluğun belirtileri nelerdir? İşte halsizlik nedeni olabilecek hastalıklar…

Sürekli yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler ciddi bir hastalığın belirtileri olabilir. Toplumda sık rastlanan bu problem hem sosyal hayatta hem de iş yaşamında sorunlar yaratır. Önemli veya önemsiz birçok sebebi vardır. Sizler için halsizlik ve yorgunluğun nedeni, belirtileri ve tedavi yolları ile ilgili bir yazı hazırladık. Eğer aşağıdaki belirtilerle karşı karşıyaysanız yapmanız gerekenler...

31 Mart 2018 Cumartesi 09:38
Halsizlik ve yorgunluğun belirtileri nelerdir? İşte halsizlik nedeni olabilecek hastalıklar…
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Halsizlik pek çok nedene bağlı olarak gelişme gösteren bir durumdur. En sık anksiyete ve depresyona bağlı olarak görülür.

HALSİZLİK (YORGUNLUK) NEDİR?

Çoğu zaman yorgunluk, bitkinlik, uyuşukluk ve kayıtsızlık olarak da tarif edilen ‘halsizlik' fiziksel veya zihinsel; ya da her ikisinin birden görüldüğü bir yorgunluk ve zayıflık halidir. Fiziksel ya da psikolojik olarak kendini gösterir.

FİZİKSEL HALSİZLİK

Fiziksel halsizlikte bir kişinin kasları, normalde yaptıkları şeyleri kolayca yapamaz. Merdiven çıkmak ya da çarşı torbalarını taşımak her zamankinden çok daha yorucu gelir. Fiziksel halsizlik kas zayıflığı, zayıflık ya da güç eksikliği olarak da bilinir.

PSİKOLOJİK HALSİZLİK

Psikolojik halsizlikte ise, dikkati belli bir konuya vermek güçleşir.Belirtiler ciddileştiğinde kişi, yataktan kalkmakta veya günlük aktivitelerini yapmakta isteksizlik duyabilir. Kişi uykulu ve dalgındır.

HALSİZLİĞE NEDEN OLABİLECEK HASTALIKLAR NELERDİR?

Halsizlik birçok hastalık ve durumda görülen genel bir şikayettir. Fiziksel halsizlik kas zayıflığı, zayıflık ya da güç eksikliği olarak da bilinir.

Stres ve endişe genel olarak halsizliğe yol açan iki duygudur.
Yas tutuma, yeme bozuklukları, uyuşturucu kullanımı, anksiyete (kaygı), ev değiştirme, can sıkıntısı ya da boşanma gibi nedenler psikolojik olarak halsizliğe yol açabilecek nedenlerdir.

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Yukarıda saydığımız sebeplerden başka;

Uykusuzluk
Uyku apnesi
Kansızlık (anemi)
Tiroid hastalıkları
İdrar yolları enfeksiyonu
Böbrek hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Kalp hastalıkları
Akciğer hastalıkları
Vitamin eksiklikleri
Kanser
Fibromiyalji
Lupus hastalığı
Romatoid artrid
Obezite
Kemoterapi
Radyoterapi
İnsülin direnci
İlaç kullanımı
Yetersiz beslenme sonucu enerji azlığı
Zayıflayan bağışıklık sistemi
Aşırı kafein tüketilmesi
Yeterli su içilmemesi
Aşırı egzersiz
Aşırı alkol tüketimi kişiyi halsiz bırakan nedenler arasındadır.

Anahtar Kelimeler:
Halsizlik
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