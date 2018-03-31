Halsizlik ve yorgunluğun belirtileri nelerdir? İşte halsizlik nedeni olabilecek hastalıklar…

Halsizlik pek çok nedene bağlı olarak gelişme gösteren bir durumdur. En sık anksiyete ve depresyona bağlı olarak görülür.

HALSİZLİK (YORGUNLUK) NEDİR?

Çoğu zaman yorgunluk, bitkinlik, uyuşukluk ve kayıtsızlık olarak da tarif edilen ‘halsizlik' fiziksel veya zihinsel; ya da her ikisinin birden görüldüğü bir yorgunluk ve zayıflık halidir. Fiziksel ya da psikolojik olarak kendini gösterir.

FİZİKSEL HALSİZLİK

Fiziksel halsizlikte bir kişinin kasları, normalde yaptıkları şeyleri kolayca yapamaz. Merdiven çıkmak ya da çarşı torbalarını taşımak her zamankinden çok daha yorucu gelir. Fiziksel halsizlik kas zayıflığı, zayıflık ya da güç eksikliği olarak da bilinir.

PSİKOLOJİK HALSİZLİK

Psikolojik halsizlikte ise, dikkati belli bir konuya vermek güçleşir.Belirtiler ciddileştiğinde kişi, yataktan kalkmakta veya günlük aktivitelerini yapmakta isteksizlik duyabilir. Kişi uykulu ve dalgındır.

HALSİZLİĞE NEDEN OLABİLECEK HASTALIKLAR NELERDİR?

Halsizlik birçok hastalık ve durumda görülen genel bir şikayettir. Fiziksel halsizlik kas zayıflığı, zayıflık ya da güç eksikliği olarak da bilinir.

Stres ve endişe genel olarak halsizliğe yol açan iki duygudur.

Yas tutuma, yeme bozuklukları, uyuşturucu kullanımı, anksiyete (kaygı), ev değiştirme, can sıkıntısı ya da boşanma gibi nedenler psikolojik olarak halsizliğe yol açabilecek nedenlerdir.

Yukarıda saydığımız sebeplerden başka;

Uykusuzluk

Uyku apnesi

Kansızlık (anemi)

Tiroid hastalıkları

İdrar yolları enfeksiyonu

Böbrek hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Kalp hastalıkları

Akciğer hastalıkları

Vitamin eksiklikleri

Kanser

Fibromiyalji

Lupus hastalığı

Romatoid artrid

Obezite

Kemoterapi

Radyoterapi

İnsülin direnci

İlaç kullanımı

Yetersiz beslenme sonucu enerji azlığı

Zayıflayan bağışıklık sistemi

Aşırı kafein tüketilmesi

Yeterli su içilmemesi

Aşırı egzersiz

Aşırı alkol tüketimi kişiyi halsiz bırakan nedenler arasındadır.