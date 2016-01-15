"Halkla İlişkilerin Yelpazesi Çok Geniş"

GAÜ “Akdeniz Söyleşileri” Etkinliği Kapsamında Faika Yalvaç’ı Ağırladı

KKTC'nin PR denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Faika Yalvaç:

"Halkla ilişkilerin yelpazesi çok geniş"

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) düzenlediği "Akdeniz Söyleşileri"nin bu haftaki konuğu başarılı işkadını Halkla İlişkiler Danışmanı Faika Yalvaç oldu.

GAÜ Milennium Kongre Merkezi'nde Public Relations (PR) konusunda bilgi, tecrübe ve deneyimlerini paylaşan Yalvaç, İstanbul ve İngiltere'deki çalışmalarının ardından Kıbrıs'a geri dönüş yaptığı günlerde kendi ajansını kurmaya karar verdiğini belirterek başladığı konuşmasında şöyle dedi:

"Ben kendi işimi yapacağım"

"Kıbrısa geri dönüş yapınca 'ben kendi işimi yapacağım' dedim. Kıbrıs'ta da PR sektörü oluşmuş durumda değil, bu yüzden kendi ajansımı kurmaya karar verdim. Aç kalırsın, paranı alamazsın gibi negatif tepkiler geldi. PR, Kıbrıs'ta potansiyele sahip olan bir alan değil. Ama her zaman potansiyelin yaratılabileceğine inandım ve bu çerçevede çalıştım. Görüşmeye gittiğimiz her müşteri için yeni iletişim planları hazırladım. İletişim planlarımızı görüp etkilenenler oldu, çalışmaya başladıklarımız oldu. Biz bir şekilde inanarak mesleğimizin, sektörlere iş dünyasına katkılarını anlatmaktan hiçbir zaman geri durmadık"

"Rekabet inanılmaz derecede acımasız"

Konuşmasında, halkla ilişkilerin çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu, bu konuda alınmış eğitimin uygulama alanlarında çok fazla işe yarıyor olacağını söyleyen Faika Yalvaç "PR'ın dallanmasından dolayı bu dönem mezunları daha çok iş bulacak. İnanılmaz derecede acımasız bir rekabet var. Buna hazırlıklı olmanız lazım. Sektör içerisinde iletişim mezunu olmayan bir sürü insan var. İletişim mezunu olmak avantaj ama tek başına birşey ifade etmez, sizin kendinizden bir şeyler katmanız gerekiyor. Okulda elde edilen başarıyla hayatta edilen başarı arasında maalesef bir korelasyon (karşılıklı ilişki) yok" dedi.

"Sizlerden çok fazla şey bekleniyor"

Konuşmasında "Hizmet vereceğiniz markaların sürdürülebilir olması çok önemli. İş dünyasındaki markaların sürdürülebilir olması artık bir tercih degil bir zorunluluk" diyerek şunları vurguladı: "Dolayısıyla toplumu bilgilendiren, ikna eden, aynı amaç uğruna harekete geçiren de iletişim mesleğidir. İletişim sektörünün gücünü hayatımızda her koşulda hissediyor olacağız. İş hayatına atılacaksınız ve sizlerden çok fazla şey bekleniyor. Sonuçta mesleğin gelişimi sizlerle gerçekleşecek, sizler sektörün içerisinde mesleğinizi doğru şekilde icra ederseniz, kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar ufuklar açacaksın.













