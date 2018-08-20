Halkla Alay Eder Gibi!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vatandaşlardan fedakârlık yaparak neredeyse aç yaşamaya çalışmasını öneren hükümet üyelerinin, ülkedeki ekonomik sıkıntılara çözüm üretecek çalışmalar yapması gerekirken, ülke güllük gülistanlıkmış gibi tatiller yapması halk arasında büyük tepkilere neden oldu.

6500 Euro’ya Tatil İddiası

Dün sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası Barcelona’da Avrupa’nın en lüks otelinin süit odasında 6500 Euro’ya tatil yaptığı iddia edilen İçişleri Bakanı Kadri’ye kendi partililerinden de, halktan da çok büyük tepkiler geldi.

İstifa etmelidir!

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin Halka alay edercesine tatil yapıp paylaşım yapmasına sadece vatandaşlar değil HP’li milletvekilleri de tepkili.

KIBRIS MANŞET’e konuşan HP’li bir milletvekili, Bakan Ayşegül Baybars Kadri'nin Barcelona tatiline büyük tepki göstererek tatil dönüşü istifasını isteyeceğini iddia etti.

HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ DE İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

KIBRIS MANŞET'e konuşan Halkın Partisinin bir milletvekili, Bakan Ayşegül Baybars Kadri'nin Barcelona tatiline büyük tepki göstererek tatil dönüşü istifasını isteyeceğini iddia etti.

HP Milletvekili KIBRIS Manşet’e yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlardan fedakârlık beklenip, milli seferberlik ilan edildiği bir zamanda, memurunun maaşından kesinti yapan, ek mesai yapan sağlık çalışanlarının ek mesailerinden kesinti yapılmaya çalışıldığı bir dönemde, halkla alay edercesine Avrupa’nın lüks otellerinde tatil yapan ve bunu sosyal medyada paylaşılmasına da sebep olan Bakan Ayşegül Baybars Kadri’nin istifa etmesi gerektiğini, eğer etmezse kendisinin tatil dönüşü istifasını isteyeceğini iddia etti.