Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...bazı Belediye Başkan Adayları Belirlendi

Lefkoşa, 24 Nisan 18 : Halkın Partisi Parti Meclisi, dün akşam toplanarak, Yerel Yönetimler Seçimi’nde nasıl bir yol izleneceği, kendi adaylarını belirleme ve hangi adaylara destek belirtileceği konusunda kararlar aldı.
Toplantıyla ilgili bugün HP’den yapılan açıklamada, Partinin, Paşaköy, Vadili, Dipkarpaz, Mehmetcik ve Lefke’de kendi belediye başkan adaylarını çıkarması; Girne, Beyarmudu, Yeni Boğaziçi ve Alsancak Belediyelerinde ise bağımsız belediye başkan adaylarına destek vermesi kararı alındığı belirtildi.
Parti ayrıca, bağımsız aday çıkmaları halinde Girne Belediyesi’nde Osman Fırat’ı, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nde Mustafa Zurnacılar’ı ve Alsancak Belediyesi’nde ise Fırat Ataser’i belediye başkan adayı olarak destekleme kararı aldı.
Halkın Partisi açıklamasında, dün akşam alınan kararlar arasında, diğer belediyelerle ilgili istişarelere devam edilmesinin ve hükümet ortaklarının oluşturacağı ittifaka bağlı kalınmasının da bulunduğu kaydedildi.
(AK/HA)