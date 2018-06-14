Halkın Partisi İskele İlçe Başkanı Genç, Yerel Seçimlerle İlgili Açıklamalarda Bulundu: “yeni Dönemde İskele Bölgesi Turizmden Payına Düşeni Alacak”

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Halkın Partisi (HP) İskele İlçe Başkanı Mesut Genç, partinin İskele’de nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını, yeni dönemde İskele’nin gelişeceğini, turizm alanında yapılacak çalışmalarla hem iç turizmden hem de dış turizmden İskele bölgesinin payına düşeni alacağını, bölge halkının kazancının artacağını belirtti.Partiden yapılan açıklamaya göre Halkın Partisi İskele İlçe Başkanı Mesut Genç, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Turizm alanında yapılacak çalışmalarla hem iç turizmden hem de dış turizmden İskele bölgesinin payına düşeni alacağını, bölge halkının yüzünün güleceğini kaydeden Genç, “Temiz ve doğayla iç içe kentlerin, hem mutlu bölge halkı hem de turizm alanında sürdürülebilir gelişim için ön koşul olduğunu biliyoruz, buradan hareketle yeni dönemde belediye meclis üyesine aday olan arkadaşlarımız bunlar için çalışacak” ifadesini kullandı.İskele’de farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerinin bulunduğuna dikkat çeken Genç, “Yeni dönemde daha güzel bir İskele için birlikte çalışıp, birlikte başaracağız” dedi.(GÖZ/HÖ) FOTOĞRAFLI