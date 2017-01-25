Halkın Partisi: “hükümetin Yapabileceği En İyi Şey İstifa Etmektir”

Halkın Partisi (HP) hükümetin ekonomik sorunlar karşısında çaresizi oynadığını, halkın içinde bulunduğu ekonomik darboğazı görmezden geldiğini savunarak, eleştirilerde bulundu ve bir dizi çözüm önerisi sundu.

Lefkoşa, 25 Ocak 17 (.): Halkın Partisi (HP) hükümetin ekonomik sorunlar karşısında çaresizi oynadığını, halkın içinde bulunduğu ekonomik darboğazı görmezden geldiğini savunarak, eleştirilerde bulundu ve bir dizi çözüm önerisi sundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “hükümetin, bu noktadan sonra halkın yararına yapabileceği en iyi şeyin istifa etmek olduğu” iddia edildi.

Hükümetin, halkın geçim derdine önem vermediği, ekonomik sıkıntıları giderici önlemler almak mümkünken, bunları görmezden geldiği, yaptığı zamlarla halkı ekonomik darboğaza sürüklediği savunulan açıklamada, Halkın Partisi’nin iktidara gelmesi durumunda alacağı önlemlere yer verildi.

TL’nin döviz karşısında aşırı değer kaybetmesi sonucu, birçok ithal ürünün TL cinsinden fiyatının yükseldiği kaydedilen açıklamada, Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) kullanılabilecek en önemli enstrümanlardan olduğu ancak gelmiş geçmiş hiçbir hükümet tarafından amacına göre kullanılmadığı savunuldu.

Fonun kuruluş amacına yer verilen açıklamada, “2011-2016 yıllarında gerçekleşen bütçe rakamlarına baktığımız zaman, halktan FİF üzerinden tahsil edilen toplam paranın 2 milyar 850 milyon TL olduğunu, aynı sürede fon amacı çerçevesinde yapılan harcamaların sadece 700 milyon TL olduğunu görmekteyiz. 8 Ocak 2017 tarihli basın açıklamamızda bu farkın nereye harcandığını hükümete sormuş olmamıza rağmen, herhangi bir cevap almış değiliz” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Halkın Partisi olarak göreve geldiğimiz zaman, özellikle içinde bulunduğumuz kriz dönemlerinde, halkın yararına kullanacağımız bazı enstrümanları şu şekilde sıralayabiliriz:

1.Acil ekonomik önlemlerin alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla, ekonomistlerden ve sivil toplum örgütlerini temsilen, mesleklerinde uzman kişilerin görevlendirileceği “Ekonomik Krizle Mücadele Komitesi” oluşturacağız.

2.TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayı meydana gelecek fiyat artışlarının önlenmesi için, 10 Kasım 1978 yılından beri yürürlükte bulunan 26/1978 sayılı Fiyat İstikrar Fonu Yasası’nı kuruluş amacı doğrultusunda kullanacağız. Fonda biriken kaynakları, akaryakıt, elektrik, tüp gaz ile temel tüketim maddelerindeki maliyet artışlarının önlenmesini ve tüketicilere istikrarlı fiyatlarla arzını sağlayacağız.

3.Döviz cinsinden yapılan ithalatlarda kullanılan döviz kurlarını belli bir süre için sabitlemek mümkündür. Bu şekilde, bu ürünlerden TL cinsinden alınan KDV, vergi stopajı, resim, harç ve fon miktarlarına maliyet istikrarı sağlayacağız, bu maliyet istikrarının fiyatlara yansımasını denetleyeceğiz;

4.Taşınmaz mal devirlerinde hesaplanan geçerli değer (rayiç) veya satış bedellerini de sabitlenecek döviz kurları üzerinden saptayarak, ödenecek vergi ve harçların bu esaslara dayandırılmasını sağlayacağız;

5.Halkın alım gücünün zayıflamasını önlemek veya yavaşlatmak için temel tüketim mallarının ve üretim girdilerinin KDV oranlarının sıfıra çekilmesi veya en az yarıya kadar indirilmesi için tüzük değişikliği yapacağız;

6.Bankalara kredi karşılığı ödenen faiz vs. hizmetler üzerinden borçluların ödemek zorunda oldukları Banka ve Sigorta İşlemleri Vergi (BSİV) oranlarının, özellikle de döviz olarak işlem gören kredi faizleri üzerinden hesaplanan bu verginin sıfırlanması veya belirli oranda indirilmesi için tüzük değişikliği yapacağız;

7.Döviz borçlarının TL’ye dönüştürülmesine olanak sağlanması ve bu amaçla düzenlenecek kredilendirme belgelerinin Pul Vergisi’nden muaf tutulması için gerekli Pul Emirname değişikliğini yapacağız;

8.Vergi Dairesi’ne yükümlülüklerini yerine getiren yükümlülerin, henüz kazançları tahakkuk etmeden, ithalat veya başka nedenlerle peşin ödemiş oldukları, fakat Kurumlar Vergisi Yasası’nın 43. maddesi kurallarına sadık kalınarak mahsup sonrası fazla ödenmiş olduğu tespit edilen verginin, Vergi Dairesi tarafından ilgili yükümlülere iadesini sağlayacağız. Ayrıca, KDV oranlarının değişik miktarlarda olması ve yatırım malları için ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamayan kısmının, belli dönemlerde işletmelere iadesi veya başka yöntemlerle giderilmesi için gerekli yasal mevzuat tadil edilecektir. Bu uygulama, işletmelere finansal kaynak desteği ve vergi adaletinin sağlanmasında büyük katkı yapacaktır.

9.Vergi yasalarını günün koşullarına göre revize edecek ve vergi tabanını genişleterek verilen teşviklerin amaçlar doğrultusunda kullanılması için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız. Bu değişikliklerle, ekonomideki rekabet eşitsizlikleri, istismarlar ile vergi kayıplarına neden olan konuları ortadan kaldıracağız.

10.Piyasaya sıcak para sağlanması için, belediyeler ve diğer kamu kuruluşları bütçelerindeki israflara son vererek, altyapı yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Bu altyapı yatırımlarının finansmanı için, 2016-2018 TC-KKTC işbirliği Anlaşmasının kapsamında yer alan ‘TC Kaynaklarından KKTC’ne Sağlanan Hibelerin Kullanımına İlişkin’ Protokollerin uygulanması için projeler geliştireceğiz.”

(GÖZ/ÖK)