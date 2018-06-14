Halkın Partisi Genel Sekreteri Senin Bayram Mesajı Yayımladı





Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı ve “Kültürümüzde bayramlar mutlu, huzurlu ve neşeli olduğumuz zamanları ifade etmektedir, bu vesile ile halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.Senin mesajında, “Toplumsal yararı ön plana çıkararak, bazı konularda ortak paydada buluşmayı ilke edinerek, ülkede çok daha güzel günlere doğru birlikte yürüyebileceğimize inancımız tamdır” ifadelerine de yer verdi.(GÖZ/HA)