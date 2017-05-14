Halkın Partisi Balıkçılık Semineri Düzenledi

ÖZERSAY: “ÜLKENİN POTANSİYEL KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILMIYOR”

Lefkoşa, 14 Mayıs 17 : Halkın Partisi (HP) Balıkçılık semineri düzenledi.

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi’nden akademisyenlerin katılımıyla yapılan seminere KKTC’de amatör ya da profesyonel olarak balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar yanında bu alandan sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Açılış konuşmasını Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, oturumların moderatörlüğünü de ekonomist İrfan Çelik’in yaptığı etkinlik Sanayi Odası’nda gerçekleşti.

Etkinlikte Prof. Işık Oray, Prof. Firdevs Karakulak, Prof. Mehmet Cengiz, Prof. Meriç Albay ve ekonomist İrfan Çelik birer sunum yaptı.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Özersay, ülkenin potansiyel kaynaklarının toplum yararına, verilere dayalı, dünyada takip edilen kurallar çerçevesinde verimli kullanılmadığını söyleyerek, “Biz ülkemizin derin su balıkçılığı potansiyelini bilmek ve eğer bu başka kişi ve ülkelerin yararına değil, toplumumuzun yararına kullanılabilirse bu konunun üzerine gitmek istiyoruz” dedi.

Daha önce yolsuzluğa karşı mücadele, tarım ilaçlarının kullanımı ve gıda güvenliği konularında da seminer düzenlediklerini anımsatan Özersay, “Bizim anlayışımıza göre yeni siyaset çözüm önerileri ortaya koymak ve bunların altını somut şekilde doldurabilmektir. Seminerleri bu nedenle düzenledik. Bunlar bu ülkenin kanayan yarası konumunda” ifadesine yer verdi.

Seminerlerde konuların uzmanlarını bir araya getirdiklerini, parti politikalarının altını doldurmak için farklı görüşlere başvurduklarını söyleyen Özersay, farkındalık yaratma, konuların sağlıklı zeminde tartışılmasını sağlama hedeflerine dikkat çekti.

ORAY

Kıbrıs Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Işık Oray, ekonomik değeri yüksek farklı balık türlerinin Doğu Akdeniz’de hangi durumda olduklarını, yumurtlama alanlarını ve kota sistemine dayalı balık ihracatının ilgili uluslararası örgüt bünyesinde nasıl çalıştığını anlattı.

Oray KKTC mevzuatının avlanılmasına izin vermediği türden derin su balıklarının bölgede bulunduğunu belirterek, İtalya, Mısır, Lübnan, İsrail gibi ülkelerin bölgede avcılık yaptığını, Kıbrıs Türkü’nün buradaki kaynaklardan yararlanamadığını söyledi.

KARAKULAK

Prof. Firdevs Karakulak, açık deniz alanındaki balık popülasyonuna değinerek zamanla özellikle Mısır Süveyş kanalı üzerinden Doğu Akdeniz’e gelen aslan balığı gibi bazı türlerle ekolojik dengenin değişmeye başladığını anlattı.

Türkiye’nin önemli ekonomik değer olan açık deniz balıkçılığını yeni yeni keşfetmeye başladığını ve bu alandaki uluslararası örgütlere çok geç dahil olduğunu söyleyen Karakulak, kotaları alan diğer ülkeler nedeniyle bugün sıkıntı yaşadığını aktardı.

CENGİZ

Prof. Mehmet Cengiz, trolle derinde balık avlama süreçlerini anlatarak bunun yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda bunun fırsata dönüştürülebileceğini kaydetti.

ALBAY

Prof. Meriç Albay ise göl ve barajlarda su kalitesi konusunda bilgiler vererek Geçitköy barajının planlı bir rehabilitasyon ile ömrünün uzatılabileceğini, su kalitesini artıracak değerlendirmelerin yapılabileceğini belirtti. Albay, halka kaliteli su sağlamak için suyun bütçe odaklı yönetilmesi konusunda uyarısında bulundu.

ÇELİK

Ekonomist İrfan Çelik ise KKTC balıkçılığı için bir yol haritası oluşturmak gerektiğini, siyasete bağımlı olmayacak, irrasyonel yaklaşımlardan uzak, özerk bir balıkçılık enstitüsü kurulmasının gerektiğini ve ekonomik akla dayalı derin su balıkçılığının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI