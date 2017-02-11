Halkın Partisi Akel İle Görüştü

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede HP’yi HP Meclis Üyesi Altay Nevzat, HP Merkez Yürütme Organı üyeleri Gizem Çeliker Akandere ve Şevki AKEL temsil etti.

Lefkoşa, 11 Şubat 17 : Halkın Partisi (HP), AKEL ile görüştü. Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde dün bir araya gelen parti temsilcileri çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Halkın Partisi (HP), AKEL ile görüştü. Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde dün bir araya gelen parti temsilcileri çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.