Halkın Partisi: “Vatandaş Olana Ayrı, Olmayana Ayrı Muamele Yapılamaz”

“YABANCI UYRUKLULAR UCUZ İŞ GÜCÜ OLARAK İSTİSMAR EDİLEMEZ”

Halkın Partisi (HP), çalışma yaşamına dair kuralların getirdiği temel haklardan, vatandaş olsun ya da olmasın, KKTC’de çalışan herkesin eşit şekilde yararlanması gerektiğini belirtti.

HP, vatandaş olana ayrı, olmayana ayrı muamele yapılamayacağını vurguladı.

HP’den yapılan açıklamada, ülkedeki yabancı uyruklu çalışanların temel haklarının pek çok durumda ihlal edildiğini, bu ihlallerin çalışanları mağdur ettiğini, bunun aynı zamanda işverenler arasında haksız rekabete de yol açtığını ifade edildi.

Hükümetin bu duruma seyirci kaldığını savunan HP, sorunun çözüm önerilerini de duyurdu.

“TEMEL ÇALIŞMA YAŞAMI HAKLARI HERKES İÇİNDİR”

Çalışma yaşamına dair mevzuatta net olarak asgari ücret, sigortalı çalıştırılmak ve ek mesai ödeneğinden yararlanmak gibi temel hakların herkes için olduğu vurgulanarak “Bunlar hem çalışanın temel hakları arasındadır hem de işverenin yasal yükümlülüğüdür. Yasal mevzuatın da gerektirdiği gibi, KKTC’de hiç kimse, vatandaş olsun veya olmasın, buradaki asgari ücretten daha düşük bir ücret karşılığında çalıştırılamaz” denildi.

KKTC’de yaşayan bu insanlara burada yaptıkları iş karşılığında ödenecek ücreti kendi ülkelerindeki ücretlere bakarak biçmeye çalışmanın ayırımcı, temel insan haklarına aykırı ve kazanç elde etmeyi temel insan ihtiyaçlarının üzerinde tutan bir yaklaşım olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NIN TEMELGÖREVİ TÜM ÇALIŞANLARIN KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK”

“Böyle bir yaklaşımın mevzu bahis dahi olmaması gerekirken, son günlerde bu çerçevede bazı görüşlerin kamuoyunda yeniden ortaya atıldığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın buna ‘Bakanlar Kurulu’na taşıyacağız’ şeklinde cevap verdiğine tanık olduk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temel görevleri çalışma yaşamını denetlemek, kurallara uyulmasını sağlamak ve uyruk ayırt etmeksizin çalışanların koşullarının iyileştirilmesine önayak olmaktır.

Bu noktada vatandaş olana ayrı, olmayana ayrı muamele yapılamaz. İnsana ve hukuka saygısı olan bir siyasal anlayışa sahipseniz denetleme görevinizi yerine getirirsiniz, hakların ihlali durumunda ihlal edeni cezalandırırsınız ve çalışanın yasal haklarından yararlanmasını sağlarsınız. Hükümetlerin yürürlükteki mevzuatın uygulanmasını denetlemeye önem vermeyen vurdumduymazlığı yüzünden, ülkemizde hâlihazırda pek çok yabancı uyruklu insan sigortasız ve asgari ücretin altında maaşla çalıştırılmaktadır. Bazıları oldukça uzun çalışma saatlerine tabii tutulan bu insanlara ek mesai ödemesi de yapılmamaktadır.”

HP göreve geldiği zaman çalışma yaşamı kurallarını eksiksiz olarak uygulayacağı ve yabancı uyrukluların ucuz iş gücü olarak istismar edilmesine izin vermeyeceği de ifade edilen açıklamada, “Yabancı uyruklu çalışanların kendilerini ötekileştirilmiş hissetmelerine sebep olan ve ülkeye adaptasyonlarını olumsuz etkileyen haksızlıklara son verecektir” denildi.

“ÖĞRENCİLERİN İSTİSMAR EDİLMESİ ENGELLENECEK”

Ülkeye öğrenci vizesiyle gelen bazı gençlerin istismar edilerek yasalara aykırı biçimde yarı-zamanlı statüde gösterilip tam-zamanlı işlerde çalıştırıldığı belirtilen HP açıklamasında, bu haksızlığın engelleneceği belirtildi.

Yabancı uyruklu bazı insanların çalışma yaşamı kurallarının getirdiği temel haklardan mahrum edildiği ve bunun işverenler arasındaki rekabeti de olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, hükümete eleştiriler yöneltildi.