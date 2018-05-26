Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi “Engelsiz Yaşam Mümkündür” Konulu Panel Düzenledi



Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (HP-TCEK), Dünya Engelliler Haftası nedeniyle “Engelsiz Yaşam Mümkündür” konulu panel düzenledi.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre panelde, engelli bireylerin yaşamın çeşitli alanlarında karşılaştığı zorluklar ve bunlara çözümlerin neler olabileceğine dair değerlendirmeler yapıldı.



Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Emekliler Derneği (KTED) lokalinde yer alan panele HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Halkın Partisi Milletvekilleri Erek Çağatay, Gülşah Şanver Manavoğlu ve Jale Refik Rogers de dinleyici olarak katıldı.



Panele konuşmacı olarak Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, HP-TCEK Komitesi üyesi Orkun Bozkurt ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay katıldı.İşaret dili çevirmeni Emrah Soykan’ın hazır bulunduğu panel boyunca işitme engelliler için çeviri de yapıldı.Panelde, kamusal yaşam, sanat, siyaset, spor ve eğitim alanlarında farklı engel türlerinde engelsiz yaşamın nasıl sağlanması gerektiği konuşulurken, asıl engelin fiziksel ya da zihinsel engellilik değil, engelsiz bireyler tarafından yaratılan engeller olduğu noktasında buluşuldu.Panelde sosyal devlet anlayışının yerleşmesinin, uygulanmasının ve denetlenmesinin önemine de dikkat çekildi.Engelli vatandaşların gerek devlet gerekse toplumdan tek beklentilerinin ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalmadan, anayasanın öngördüğü eşit haklar çerçevesinde bir yaşam ile hizmetlere eşit erişim hakkı talebi olduğu vurgulanan panelde, dezavantajlı grupların çoklu ayrımcılığa maruz kaldığı belirtildi.