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Halkın Partisi: “Sosyal Devlet Kavramı Hayata Geçirilmeli”

Halkın Partisi (HP),&nbsp; kadına şiddet ve kadın cinayetleri gibi toplum huzurunu ve eşitliğini etkileyen ciddi konular hakkında “sorun tespiti” değil, “çözüm üretmenin” önemine dikkat çekti ve Anayasa’da yer alan “sosyal devlet” kavramının hayata geçirilmesini istedi.

Halkın Partisi: “Sosyal Devlet Kavramı Hayata Geçirilmeli”

Halkın Partisi (HP),&nbsp; kadına şiddet ve kadın cinayetleri gibi toplum huzurunu ve eşitliğini etkileyen ciddi konular hakkında “sorun tespiti” değil, “çözüm üretmenin” önemine dikkat çekti ve Anayasa’da yer alan “sosyal devlet” kavramının hayata geçirilmesini istedi.

18 Ocak 2016 Pazartesi 15:47
Halkın Partisi: “Sosyal Devlet Kavramı Hayata Geçirilmeli”
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“TOPLUM HUZURU İÇİN SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ”

Halkın Partisi (HP),  kadına şiddet ve kadın cinayetleri gibi toplum huzurunu ve eşitliğini etkileyen ciddi konular hakkında “sorun tespiti” değil, “çözüm üretmenin” önemine dikkat çekti ve Anayasa’da yer alan “sosyal devlet” kavramının hayata geçirilmesini istedi.

Halkın Partisi Kurucu Üyelerinden, Merkez Yönetim Organı Üyesi Cemre Günsel Esengin yazılı açıklamasında, ülkede toplumun huzurunu bozan konularda ivedilikle önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Esengin, devletin halk için olduğuna vurgu yaparak, halkın farklı kesimlerinin farklı ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti ve bir an önce “sorun tespitinden” sonraki adıma geçilip, sığınma evi ve bunun gibi hizmetlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda ülkenin içinde bulunduğu tablonun günden güne kötüleştiğini belirten Esengin, gerekli tedbirler alınmadığı veya muhtaç olan kişilere gerekli imkanlar sağlanmadığı sürece bu tip şiddet veya cinayetlere yetkili makamdakilerin de ortak olmuş sayıldığını iddia etti.

Esengin, aile içi şiddet ve benzeri nedenlerle mağdur durumunda olan kadın ve çocuklar için sığınma evi yapılarak en doğru şekilde işletilmesi gerektiğini ifade ederek, “İnsan hayatını ilgilendiren böylesine ciddi bir konu devlet politikası haline getirilerek ivedilikle önlemler alınmalıdır” dedi.

Halkın Partisi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele edilmesi için sadece hükümetlere değil, başta eğitim sistemi olmak üzere devletin bütün kurumlarına ve genel anlamıyla topluma pek çok görev düştüğüne inandıklarını belirten Esengin, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışacaklarını ve bu yönde atılacak adımların destekçisi olacaklarını vurguladı.

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