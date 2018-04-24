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Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...

Halkın Partisi Parti Meclisi, dün akşam toplanarak, Yerel Yönetimler Seçimi’nde nasıl bir yol izleneceği, kendi adaylarını belirleme ve hangi adaylara destek belirtileceği konusunda kararlar aldı.

Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...

Halkın Partisi Parti Meclisi, dün akşam toplanarak, Yerel Yönetimler Seçimi’nde nasıl bir yol izleneceği, kendi adaylarını belirleme ve hangi adaylara destek belirtileceği konusunda kararlar aldı.

24 Nisan 2018 Salı 12:20
Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...


 Halkın Partisi Parti Meclisi, dün akşam toplanarak, Yerel Yönetimler Seçimi’nde nasıl bir yol izleneceği, kendi adaylarını belirleme ve hangi adaylara destek belirtileceği konusunda kararlar aldı.
Toplantıyla ilgili bugün HP’den yapılan açıklamada,  Partinin, Paşaköy, Vadili, Dipkarpaz, Mehmetcik ve Lefke’de kendi belediye başkan adaylarını çıkarması; Girne, Beyarmudu, Yeni Boğaziçi ve Alsancak Belediyelerinde ise bağımsız belediye başkan adaylarına destek vermesi kararı alındığı belirtildi.

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Halkın Partisi’nin kendi adayı olarak kararlaştırdığı belediye başkan adayları Lefke Belediyesi için Fehmi Çamlıköylü, Paşaköy Belediyesi için Mehmet Aktaş, Vadili Belediyesi için Erhan Kaya, Mehmetçik Belediyesi için Kani Buranay ve Dipkarpaz Belediyesi için Havva Elkovan oldu.
Parti ayrıca, bağımsız aday çıkmaları halinde Girne Belediyesi’nde Osman Fırat’ı, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nde  Mustafa Zurnacılar’ı ve Alsancak Belediyesi’nde ise Fırat Ataser’i belediye başkan adayı olarak destekleme kararı aldı.
Halkın Partisi açıklamasında, dün akşam alınan kararlar arasında, diğer belediyelerle ilgili istişarelere devam edilmesinin ve hükümet ortaklarının oluşturacağı ittifaka bağlı kalınmasının da bulunduğu kaydedildi.
(AK/HA)

Son Güncelleme: 24.04.2018 15:54
Anahtar Kelimeler:
HpMeclisKararAldı
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