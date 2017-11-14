Halkın Partisi'nin adayları belli oldu!

50 kişilik milletvekili adaylarından 17 tanesi kadın.



Halkın Partisi Parti Meclisi dün akşam yaptığı olağanüstü toplantı ile milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi.

Güçlü ve iddialı bir kadro ile seçime girmeye hazırlanan Halkın Partisi’nin listesinde farklı mesleklerden kendi alanında iddialı ve başarılı adaylar dikkat çekiyor.

50 kişilik milletvekili adaylarından 17 tanesi kadın.

Diğer bir ifadeyle yasanın belirlediği %30 kotasının da üzerinde kadın aday ile seçime giriliyor.

Listede Polis Emeklileri Derneği; Baf Türk Birliği; Lefke Kültür Sanat Derneği; Karadeniz Kültür Derneği gibi sivil toplum örgütlerinde başkanlık yapmış olan isimlerin yanı sıra ağırlıklı olarak hukukçu, özel sektör çalışanı, ekonomist, akademisyen, öğretmen, turizmci, bankacı, eczacı, veteriner ve iş insanı olan adayların yer aldığı gözlemleniyor.

Lefkoşa:

Kudret Özersay: Akademisyen; Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora; DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı profesör öğretim üyesi; 1973 Lefkoşa doğumlu. Tolga Atakan: İş insanı; Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü lisans; 1974 Ankara doğumlu. Gülşah Sanver Manavoğlu: İş Kadını; Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü; İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi; 1972 Lefkoşa doğumlu. Fatma Coşar Kınış: Ekonomist; University of North Corolina Ekonomi mezunu, Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans; 2013-2015 Kalkınma Bankası Genel Müdürü; 1969 Lefkoşa doğumlu. Teksen Köroğlu: Diş Hekimi; Ege Üniversitesi Diş Hekimliği; Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Asbaşkanı; Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu kurucu ve yöneticilerindendir; Lefke doğumlu. Cemre Günsel Esengin: Avukat; University of Kent Hukuk Bölümü lisans; 1991 Lefkoşa doğumlu. Serkan Mesutoğlu: Avukat, DAÜ Hukuk Fakültesi; Westminster Üniversitesi Uluslararası Hukuk yüksek lisansı; Toparlanıyoruz Hareketi eski başkanı; 1985 Lefkoşa doğumlu. Evin Unutmaz: Maliye Bakanlığı’nda Kıdemli Maliye Müfettişi; Yakın Doğu Üniversitesi İşletme; Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi; 1969 Lefkoşa doğumlu. Eylem Deliceırmak Erbilen: Grafik Tasarım Uzmanı; Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü mezunu; özel sektörde yöneticilik; 1976 Lefkoşa doğumlu. Nurettin Çırakoğlu: Emekli Polis Müfettişi; KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı; 1954 Civisil, Larnaka doğumlu. Orkun Bozkurt: Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği eski başkanı, Tekerlekli sandalye milli takım oyuncusu; 1972 Lefkoşa doğumlu. Güneş Sarıkamış: Veteriner; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi; Hayvancılık alanında uluslararası proje deneyimi; 1976 Gazimağusa doğumlu. Mehmet Özbilgehan: Atatürk İlkokulu Müdürü; Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu; 1967 Lefkoşa doğumlu. Aral Moral: Cumhurbaşkanlığı Basın Sorumlusu; Gazeteci; DAÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü; 1982 Lefkoşa doğumlu. Nihal Salman: Sosyolog; Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; 20 Temmuz Fen Lisesi ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde felsefe grubu öğretmeni; 1978 Lefkoşa doğumlu. Sonuç Koyuncu: Avukat; Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi; LTB bağımsız belediye meclis üyesi; 1981 Lefkoşa doğumlu.

Girne:

Erek Çağatay : Diplomat, İstanbul Siyasal Uluslararası ilişkiler bölümü lisans, Kent Üniversitesi’nde aynı bölümde yüksek lisans. KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nda Konsolos. 1974 Limasol doğumlu. Ahmet Özyalçın: Emekli Merkez Kaymakamı,1986-1998Sivil Savunma Girne Bölge Müdürü,1952 Akıncılar doğumlu. Baki Aygün: Karadeniz Kültür Derneği Başkanı; Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü; Ticaret Dairesi eski müdürü; 1970 Trabzon doğumlu; Jale Refik Rogers: Genetik Uzmanı; Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Moleküler Genetik Laboratuvarı sorumlusu; Maine Üniversitesi Biyokimya lisans; Moleküler Genetik üzerine doktora (Memorial Sloan Kettering Kanser Hastanesi ve Cornell Tıp Fakültesi’nin ortak programı); 1977 Lefkoşa doğumlu. Bihter Beyazyüz: Özel sektör çalışanı (portföy yöneticisi; satış yöneticisi); Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü lisans; 1985 doğumlu. Sadık Ülker: Akademisyen (Profesör); Virginia Üniversitesi Elektrik Mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora; Girne Amerikan Üniversitesi eski rektörü; 1974 Lefkoşa doğumlu. Cenk Dökmen: Trakya Üniversitesi Kimya bölümü mezunu; Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen; Baf Türk Birliği Başkanı; 1975 Lefkoşa doğumlu. Kemal Batman: Akademisyen, Yrd. Doç. Dr.; Atatürk Öğretmen Akademisi; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim lisans, yüksek lisans ve doktora. 1966 doğumlu. Yusuf Avcıoğlu: Elektrik, elektronik mühendisi; DAÜ Elektrik, Elektronik Mühendisliği; Elektrik Müteahhitliği ve Elektrik Mühendisliği alanlarında hizmet veren bir firmanın sahibi; 1988 Girne doğumlu. Şölen Külahçı: Hukukçu akademisyen, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan yardımcısı; DAÜ Hukuk Fakültesi lisans; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi doktora; Yrd. Doç. Dr.; 1979 doğumlu.

Mağusa:

Hasan Topal: Doktor; Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ihtisas; Tarih üzerine doktora derecesi; 1957 Vadili doğumlu. Ayşegül Baybars: Avukat; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisansı-Marmara Üniversitesi; 1981 Gazimağusa doğumlu. Ramazan Gündoğdu: İş İnsanı; tersanecilik, marinacılık ve ticaret alanlarında işletme sahibi; İşletme Bölümü lisans mezunu; 1958 Kastamonu (Cide) doğumlu. Süleyman Canatan: Ticaretle uğraşıyor; Bilişim teknolojileri konusunda bir firmanın kurucusu ve yöneticisi; DAÜ İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü lisans mezunu; 1975 Gazimağusa doğumlu. İrem Uygun: Avukat; DAÜ Hukuk Fakültesi; Adaleti Yaşatma Derneği Başkanı; 1985 Gazimağusa doğumlu. Kemal Bağzıbağlı: Ekonomist, Yrd. Doç. Dr., akademisyen; ODTÜ İktisat lisans;Birmingham Üniversitesi’nde ekonomi doktorası; 1984 Lefkoşa doğumlu. Şevki Kıralp: Akademisyen; Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı lisans;Keele Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisans; Keele Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora; 1986 Gazimağusa doğumlu. Özgür Vehit: Turizm şirketi direktörü; DAÜ Uluslararası İlişkiler bölümü lisans; DAÜ Uluslararası İlişkiler bölümü yüksek lisans; 1976 Gazimağusa doğumlu. Özbir Akbaşak: Kimya Bilim Uzmanı; Laboratuvar işletmesi sahibi; Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü lisans mezunu; 1983 Lefkoşa doğumlu, Beyarmudu’nda yaşıyor.. Hilmiye Kumbur: DAÜ Avrupa Birliği İlişkileri lisans; Yönetim Ekonomisi bölümü yüksek lisans; 1989 Gazimağusa doğumlu. Mustafa Yeşil: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşları Koordinatörü ; 1969 Antalya doğumlu. Hülya Mülayim Özkaya: Akademisyen; İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı; İstanbul Üniversitesi Turizm yüksek lisans; DAÜ Turizm Fakültesi öğretim görevlisi; 1967 Kilitkaya/Gazimağusa doğumlu. Fikret Deniz: Öğretmen; Gazi Üniversitesi, Teknoloji Eğitimi Bölümü; 1966 Adıyaman doğumlu.

İskele:

Mesut Genç: DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu; Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi; 1985 Gazimağusa doğumlu. Hicran Bayraktaroğlu Fırat: Akademisyen; Yrd. Doç. Dr.; Ege Üniversitesi Filoloji Lisans; DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve İnsani Bilimler Bölümünden Feminizim, Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları üzerine Yüksek Lisans; DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünden doktora; 1965 Gazimağusa doğumlu. Halil Sakallı: Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu; Sivil Savunma Teşkilatı’nda bölge müdürlüğü; 1973 Lefkoşa doğumlu. Ercan Beşerler: Fizik Öğretmeni; Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümü; 1975 Lefkoşa doğumlu. Ahmet Güneş: Hayvancılık Dairesi sorumlusu; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunu; Derince (İskele).

Güzelyurt:

Hasan Büyükoğlu: Sivil Savunma Teşkilatı’nda amir; Anadolu Üniversitesi İşletme; Lefke Avrupa Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi; 1970 doğumlu. Emsal Ervan Emirzadeoğluları: Kamu görevlisi (Limanlar Dairesi) Analist/Programcı; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu; 1975 Güzelyurt doğumlu. Naim Pınar: Lefke Avrupa Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu; Dome Hotel’de çalışıyor; 1980 Yeşilyurt doğumlu. Ayşe Gökyiğit: Farmakoloji Uzmanı, Doktor Eczacıdır. Halen, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü’nde Eczacı olarak çalışmaktadır. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Londra’da “East London” Üniversitesi’nde, Farmakoloji Dalı’nda Yüksek Lisansını, Yakın Doğu Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nda ise “KKTC’de Kanser Epidemiyolojisi ve Tedavi Maliyeti” tez konulu Doktora çalışmasını tamamladı.

Lefke: