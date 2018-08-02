

Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç, Trabzon’da temaslarda bulundu.

HP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatioğlu ile bir araya gelen Genç, Ercan-Trabzon direkt uçak seferlerinin önemine değindi.

Mesut Genç, basına yaptığı açıklamada, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın göreve gelir gelmez Ercan-Trabzon direkt uçak seferleri konusunda bir önceki TC Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile görüştüğünü ancak hükümet değişikliği nedeniyle tam sonuca ulaşılamadığını belirtti.

Genç, Trabzon’da, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Elçelik Erden ile de görüştü.

Mesut Genç, ‘’1974 Barış Harekâtı'nın ardından ülkemize en fazla göç veren bölgelerden biri olan Doğu Karadeniz bölgesi, özellikle Trabzon yöresi olması ve ayrıca toplamda 23 il ile Türkiye genelinde en fazla hizmet ağına sahip olan Trabzon Başkonsolosluğumuzun çok büyük bir öneme sahip olduğunu gördük. Hali hazırda bir takım konsolosluk işlemlerimiz gerçekleştirilmekte, çok yakın bir zamanda kimlik işlemleri dahil her türlü işlemler gerçekleştirilecektir ‘’ dedi.

