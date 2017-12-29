banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115333
ALTIN
158.864
DOLAR
3.7863
STERLİN
5.1232
EURO
4.5429
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
“Sesimizi duyurmasını biliriz”
Sınır Dışı Edilecek
Sınır Dışı Edilecek
banner256

HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÖLGE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÖLGE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

29 Aralık 2017 Cuma 16:34
HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÖLGE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
banner238

 Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları bugün İskele bölgesini ziyaret ederken, Lefkoşa ve Girne adayları da Lefkoşa’da ziyaretlerde bulundu.

HP basın bürosunun açıklamalarına göre Özersay ve adaylar, sırasıyla İskele merkez, İskele pazar yeri, Kaymakamlık, Kaza mahkemesi ve bölgede bulunan okulları ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi ve seçim manifestosu temelinde çözüm önerilerini anlattı.

40 yılda 38 hükümet değişikliği ile ortaya çıkan istikrarsız durum sonucunda bölgenin yeteri kadar değer görmediğini belirten Özersay, turizm, sağlık, tarım ve hayvancılık konularında bölgenin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılamadığını, Halkın Partisi iktidarında üzerinde çalışılan projeler sayesinde Ada’nın bu güzide bölgesinde verimli bir kalkınma sağlanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

Bölgede son yıllarda artan turistik tesislerin gerek bölge esnafına gelir getirici bir takım uygulamalarla, gerek ise bölge gençlerinin istihdamının sağlanması konusunda bir hassasiyetleri olduğunu belirten Özersay, tarlalardan çıkan ürünlerin bu gibi yerlerde kullanılması ile turizmin bu bölge için lokomotif bir sektör olacağını söyledi.

Özersay ayrıca, İskele ilçesinin yalnız seçim zamanı hatırlandığını, bölge gençleri arasında kırsal kesim arsası dağıtımında bir eşitsizlik yaratıldığını, “Parti Devleti” şeklindeki mentalite ile kendi çıkar çevreleri özelinde yapılan uygulamalarla kişiler arasında bir ayrımcılık yapıldığını, Halkın Partisi’nin  “Kolay Konut Edinme Projesi” ile bu ayrımcılığın ortadan kalkacağını ve gerçekten ihtiyacı olan kişilerin, tuttuğu parti gözetmeksizin uzun vadede düşük faiz oranları ile sosyal konut edinme hakkına ulaşacağını belirtti.

Sosyal Konut Projesi’nin bir kamu-özel ortaklığı ve yerli müteahhit şirketler aracılığı ile hayata geçeceğini anlatan Özersay, bu büyük projeler sayesinde de gençlere yeni bir istihdam kapısı araladıklarını belirtti.

HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÖLGE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “GENÇLER ARASINDA İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN BİRÇOK BAŞARILI İSİM VAR”
ÖZGÜRGÜN: “GENÇLER ARASINDA İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN BİRÇOK BAŞARILI İSİM VAR”
UBP MARAŞ’TA MİTİNG DÜZENLEDİ
UBP MARAŞ’TA MİTİNG DÜZENLEDİ
GIDA ANALİZLERİ… 3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI BULUNDU
GIDA ANALİZLERİ… 3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI BULUNDU

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim