Halkın Partisi, Kıbrıslı Türk Lider Dr. Fazıl Küçük’ü Saygıyla Andı



Halkın Partisi,halkın içinden çıkan, hayatının her döneminde toplum yararına bir mücadele ortaya koymasıyla ve parçası olduğu kimliğe sahip çıkmasıyla bilinen Kıbrıslı Türk lider Dr. Fazıl Küçük’ü saygıyla andı.

Halkın Partisi, Dr. Küçük’ün 32. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “toplumun en zor dönemlerinde umutsuzluğa kapılmaması ve mücadele etmesi gerektiğini gösteren bir simgeye dönüşen, toplumsal anlamda var olma mücadelemize liderlik etmiş Dr. Küçük’ü her zaman farklı bir siyasal ve toplumsal lider olarak anımsayacağız” dedi.