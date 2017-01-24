Halkın Partisi İlçe Kongreleri Yapıldı

Halkın Partisi, 6 ilçede ilçe yönetimlerini belirlemek için kongrelerini yaptı.

İlçe statüsünü yeni kazanan Lefke de dahil toplamda 6 ilçede gerçekleştirilen kongrelerle geçici statüsünde olan ilçe yönetimleri parti tüzüğüne uygun bir şekilde seçim yapılarak belirlendi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, partinin birinci kuruluş yıldönümü nedeniyle 6 Ocak’ta düzenlenen resepsiyonun ertesinde bu hafta sonu, olağanüstü genel kongre öncesinde medya ve siyasi parti temsilcilerine yönelik bir resepsiyon daha verileceği bildirildi.

İlçe kongrelerindeki seçimler sonucu ilçeler bazında oluşan yönetimler şöyle:

Lefkoşa:

“İlçe Başkanı Serhan Aktunç, İlçe Yönetim Kurulu: Umut Öksüz, Yenal Senin, Bayram Özkan, Göktürk Ötüken, Saffet Aşıksoy, Ayşen Kumser Kansay, Hasan Sapsızoğlu, Eylem D. Erbilen.

Mağusa:

İlçe Başkanı Özgür Vehit, İlçe Yönetim Kurulu: Erol Kaymak, Süleyman Canatan, Batur Sağlamer, Cihan Abi, Mert Şentaş, Vicdan Onurver, Fatoş Uludağ, İbrahim Çiçekseven.

Girne:

İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, İlçe Yönetim Kurulu: Ledün Caymaz, Emrah Yeşilırmak, Adem Beydola, Mehmet Çavuşoğlu, Yusuf Avcıoğlu, Ahmet Yöney, Adem Çakır, Murat Borucu.

İskele:

İlçe Başkanı Mesut Genç, İlçe Yönetim Kurulu: Cuma Onbaşı, Ayşe Akdeniz, Hicran B. Fırat, Osman Elkovan, Muhammet Türkoğlu, Hülya Özkaya, Yahya Alpaslan Özdemir, Salih Değirmencioğlu.

Güzelyurt:

İlçe Başkanı Naim Pınar, İlçe Yönetim Kurulu: Adem Topak, Atilla Ertürk, Emin İçener, İbrahim Kahramanoğlu, Hasan Zaifoğlu, Melin Uluç, Ramadan Durmazer, Suna Tip.

Lefke:

İlçe Başkanı Serhat Usanmaz, İlçe Yönetim Kurulu: Fedai Öztoprak, Güven Erkal, Timuçin Tomak, Teksen Köroğlu, Hasan Karlıtaş.”