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24 Ocak 2017 Salı 08:14

Halkın Partisi İlçe Kongreleri Yapıldı

Halkın Partisi, 6 ilçede ilçe yönetimlerini belirlemek için kongrelerini yaptı.&nbsp;

Halkın Partisi İlçe Kongreleri Yapıldı
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Halkın Partisi, 6 ilçede ilçe yönetimlerini belirlemek için kongrelerini yaptı. 

İlçe statüsünü yeni kazanan Lefke de dahil toplamda 6 ilçede gerçekleştirilen kongrelerle geçici statüsünde olan ilçe yönetimleri parti tüzüğüne uygun bir şekilde seçim yapılarak belirlendi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, partinin birinci kuruluş yıldönümü nedeniyle 6 Ocak’ta düzenlenen resepsiyonun ertesinde bu hafta sonu, olağanüstü genel kongre öncesinde medya ve siyasi parti temsilcilerine yönelik bir resepsiyon daha verileceği bildirildi.

İlçe kongrelerindeki seçimler sonucu ilçeler bazında oluşan yönetimler şöyle:

Lefkoşa:
“İlçe Başkanı Serhan Aktunç, İlçe Yönetim Kurulu: Umut Öksüz, Yenal Senin, Bayram Özkan, Göktürk Ötüken, Saffet Aşıksoy, Ayşen Kumser Kansay, Hasan Sapsızoğlu, Eylem D. Erbilen.
Mağusa:
İlçe Başkanı Özgür Vehit, İlçe Yönetim Kurulu: Erol Kaymak, Süleyman Canatan, Batur Sağlamer, Cihan Abi, Mert Şentaş, Vicdan Onurver, Fatoş Uludağ, İbrahim Çiçekseven.
Girne:
İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, İlçe Yönetim Kurulu: Ledün Caymaz, Emrah Yeşilırmak, Adem Beydola, Mehmet Çavuşoğlu, Yusuf Avcıoğlu, Ahmet Yöney,  Adem Çakır, Murat Borucu.
İskele:
İlçe Başkanı Mesut Genç, İlçe Yönetim Kurulu: Cuma Onbaşı, Ayşe Akdeniz, Hicran B. Fırat, Osman Elkovan, Muhammet Türkoğlu, Hülya Özkaya, Yahya Alpaslan Özdemir, Salih Değirmencioğlu.
Güzelyurt:
İlçe Başkanı Naim Pınar, İlçe Yönetim Kurulu: Adem Topak,  Atilla Ertürk, Emin İçener,  İbrahim Kahramanoğlu, Hasan Zaifoğlu, Melin Uluç, Ramadan Durmazer, Suna Tip.
Lefke:
İlçe Başkanı Serhat Usanmaz, İlçe Yönetim Kurulu: Fedai Öztoprak, Güven Erkal, Timuçin Tomak, Teksen Köroğlu, Hasan Karlıtaş.”

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