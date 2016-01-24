''Halkın Partisi, Halkın Umudu Oldu''

“HALKIN PARTİSİ, HALKIN UMUDU OLDU”



Kısa süre önce kurulan Halkın Partisi bölge ve köy ziyaretlerine Yedidalga’dan başladı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen bölge ziyaretlerine başlayan parti yetkilileri Bostancı ve Yedidalga’da vatandaşlarla biraraya gelerek çözüm önerilerini anlattı ve sorunları dinledi, soruları yanıtladı. Yedidalga’da bir konuşma yapan Partinin geçici Başkanı Kudret Özersay, “Halkın Partisi kısa sürede Halkın umudu haline geldi. Evet bu bizi çok mutlu ediyor, ama üzerimize çok önemli bir sorumluluk da yüklüyor. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Siyaseti bir meslek olarak görmedik, görmeyeceğiz” dedi.



“Su Konusu, Yolsuzlukları ve Zamları Gizlemek İçin Kullanılıyor”



Halkın Partisi kurucu üyeleri, Merkez Yürütme Organı ve Parti Meclisi yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen Yedidalga ziyaretinde su krizine de değinen Özersay şu ifadeleri kullandı: “Hayatımızda önemli bir yer tutan Kıbrıs sorunu yetmezmiş gibi şimdi bir de su sorunu yaratıldı. Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, aylardır su sorununu çözmek yerine tam bir yönetim zafiyeti içerisinde bu sorun üzerinden gündemi meşgul ediyor ve bizlere bazı şeyleri unutturmaya çalışıyorlar. Bir bakıyorsunuz devletin her kademesinde ve kurumunda kamu kaynakları yolsuzluklarla birilerinin cebine indiriliyor.Bir bakıyorsunuz dünya petrol fiyatları ciddi şekilde düşmesine rağmen bizde aynı oranda bir indirim bir türlü olmuyor, üstelik elektrik fiyatları olduğu yerde duruyor. Bu da yetmezmiş gibi sürekli olarak çok sayıda kamu hizmetine ve harca ciddi şekilde zam geliyor. Yani tüm beceriksizliklerini ve yönetebilme zafiyetlerini gizlemek için günde üç posta su sorunu konuşuyor ve durmadan bu konuyu istismar ediyorlar. İşte gerçek popülizm budur.Kamuoyunu yanıltıp kendi hatalarını gizlemeye çalışıyorlar. Diğer taraftan da, Türkiye'den gelecek olan suyun yönetimi ve işletilmesine yönelik, hükümet olmanın gereğini yerine getirip hazırlamaları gereken projeleri yıllardır hazırlamamış, parti olarak değil bir hükümet olarak ortaya öneri koymamış ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesini de itibarını da sorumsuzca zedelemişlerdir. Bu kabul edilebilir değildir Ama vatandaş bu durumun farkındadır, artık herkes her şeyin farkındadır. Halkın Partisi işte tam da bu nedenle



bir umut olmuştur, artık eski siyaset anlayışıyla hareket eden siyasileri ve siyasi partileri vatandaş dinlemediği ve onların söylediklerine inanmadığı gibi, görmek ve duymak dahi istememektedir”.



Vizyon ve Çözüm Önerileri Anlatıldı, Sorular Yanıtlandı



Halkın Partisi yetkililerinin bölgeye yaptıkları ziyaret sırasında partinin temel ilkeleriyle vizyonu konusunda genel bilgiler verildikten ve projeleri anlatıldıktan sonra vatandaşlardan gelen sorular da cevaplandı. Halkın Partisi’ne üyelik şartlarıyla yeni siyasetin temelde hangi ilkeler çerçevesinde nasıl hayata geçirileceği konusunda bilgiler verildikten sonra Kıbrıs sorunu konusunda partinin temel yaklaşımları konusu da açıklandı. Vatandaşların ağırlıklı olarak son günlerde Ombudsman ile Ulaştırma Bakanlığı arasında devam eden tartışmaya dair sorular sordukları, bu konuda hükümetin zaten çok azalmış olan itibarının da bütünen yitirildiğine dikkat çektikleri gözlemlendi.



“Bölgeye Dair Soru İşaretlerini Kaldırmak Mümkün”



Yedidalga’da bölgenin olası bir çözüm antlaşması durumunda Rum tarafına verilmesi ve bu bölgeden vatandaşların giderek ayrılması konularında sorular sorulması üzerine Halkın Partisi geçici Başkanı Özersay şu şekilde konuştu: “Artık bir karar vermek gerekir. Bu bölge ülkemizin bir parçasıdır" diyerek, çözüme karşı çıkmaksızın bu bölgelere hizmet götürmek ve sahip çıkmak zorundayız. Bunu yaptığımız, yatırım getirebildiğimiz, alt yapı ve diğer hizmetleri yaptığımız oranda vatandaşın kafasındaki soru işaretleri giderilebilir. Bunu yaptığınız oranda bu bölgede hayatı yeniden yeşertebilirsiniz. Yoksa sabah akşam burası verildi, veriliyor diyerek halkı spekülasyonlardan beslenenlerin kucağına atmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu bölge ekonomik olarak çökertilmiş ve adeta nüfus olarak da boşaltılmış bir bölgedir. Bunun sorumluları bunca yıldır ülkeyi yönettiğini iddia eden eski siyaset anlayışına sahip olanlardır. Bu bölge belki masada verilmedi ama insanların terk etmesine göz yumularak, tedbir alınmayarak, yatırım yapılmayarak, iş imkanı yaratılmayarak fiiliyatta verilmiş kadar oldu. O nedenle çözüme karşı olmadan ama aradan geçen zamanın gerek insan hakları gerekse başka açılardan yarattığı durumu da dikkate alarak bu bölgelere sahip çıkmalıyız. Biz Halkın Partisi olarak bu belirsizliğe tutsak edilen bölge halkını bu durumdan kurtarırız, bizim siyaset anlayışımız oturup beklemeyi kabul eden bir anlayış değildir. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak, spekülatif haberlerle vatandaşın malını gerçek değerinden çok daha ucuza kapatmak



isteyenleri artık devre dışı bırakmak mümkündür. Bölgenin ihtiyacı olan şey budur ve biz bunu yaparız”.



İlçe Yönetimlerinde Görev Alacak Olanlar Belirlendi



Halkın Partisi Güzelyurt tarafıyla başladığı bölge ve köy ziyaretlerine İskele-Karpaz ile devam ederek vatandaşlarla bir araya gelecek. Önümüzdeki dönemde bir yandan parti kadrosunu diğer yandansa partinin vizyon ve politikalarını anlatmak üzere tüm ülkeyi ziyaret etmeyi planlayan Halkın Partisi hafta başından itibaren de İlçe Yönetimlerini açıklıyor. İlçe Yönetim kurullarında görev alarak 5 ayrı ilçedeki çalışmalara hız verecek olan yaklaşık 65 ismin yakında açıklanması bekleniyor.

Son Güncelleme: 24.01.2016 14:58