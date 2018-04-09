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HALKIN PARTİSİ HAFTASONU KARPAZ BÖLGESİNDE ZİYERETLER YAPTI

HALKIN PARTİSİ HAFTASONU KARPAZ BÖLGESİNDE ZİYERETLER YAPTI

09 Nisan 2018 Pazartesi 12:27
HALKIN PARTİSİ HAFTASONU KARPAZ BÖLGESİNDE ZİYERETLER YAPTI
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HALKIN PARTİSİ HAFTASONU KARPAZ BÖLGESİNDE ZİYERETLER YAPTI

 Halkın Partisi’nden (HP) Genel Başkan Kudret Özersay ve bakanlar ile milletvekillerinin de yer aldığı bir heyet, hafta sonu Karpaz bölgesi köylerini ziyaret etti.
HP’den yapılan açıklamaya göre, Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Milletvekillerinden Mesut Genç, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay, Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan oluşan heyete, Dipkarpaz ziyareti sırasında Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da eşlik etti. 
Dipkarpaz’dan sonra sırasıyla Yenierenköy’ü ve Yeşilköy’ü ziyaret eden Halkın Partisi heyeti, bölge halkı ile belediyenin ve bölgenin durumunu değerlendirip soruları cevapladılar. 
Parti açıklamasına göre, bölgede istihdam geliştirici girişimlerin artması ve başta turizm olmak üzere sektörel anlamda genişlemelerin önemine değinilirken, gençlerin ev kurmada yaşadıkları sıkıntıların, kırsal kesim arazisi dağıtmak yerine konut edindirme projeleriyle ev sahibi yapılarak aşılacağı belirtildi. 
Geçmişte verilen arazilere ev yapmak için para sıkıntısı çeken gençlere, çözümün, arazi dağıtmak değil, gençleri ev sahibi edindirmek olduğunun altı çizildi.
BAYBARS: “TOPLU KONUTA UYGUN ARAZİ TESPİTİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI”
Konuyla ilgili bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ‘’Biz kırsal kesim arazileri için bir söz vermedik. Çünkü kırsal kesim arazisinin ev sahibi yapmada çözüm olmadığına inanıyoruz. Bugüne kadar adil biçimde verilmeyip, ‘partilerin kendi adamlarına dağıttığı araziler’ şeklinde işleyen düzenin doğru olmadığını hep birlikte görüp yaşadık. Bizler seçim öncesi kırsal kesim yerine uzun vadeli ödeme kolaylığı ile sosyal konut projeleri sözü verdik. Bununla ilgili de devlete ait toplu konuta uygun arazilerin tespit edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Gençlerimiz uzun vadede ödeme kolaylığı ile konut edinebilecek’’ dedi.

Son Güncelleme: 09.04.2018 12:29
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretMesut GençTolga AtakanHalkın PartisiKudret özersay
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