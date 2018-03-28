HALKIN PARTİSİ GENEL SEKRETERİ YENAL SENİN

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı, dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda, parti genel sekreterliğine Yenal Senin’i getirdi.

HP’den verilen bilgiye göre, Halkın Partisi’nde, parti içi görevlerin devamı için görev değişiklikleri devam ediyor.

Parti kuruluşundan itibaren Lefkoşa İlçe Yönetimi, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Organı kademelerinde görev alan Senin, dün akşam yapılan Merkez Yürütme Organı toplantısında Parti Genel Sekreterliği’ne getirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, partinin kurulduğu 6 Ocak 2016’dan beri bu görevi sürdürmekteydi.

Atakan’ın halen Merkez Yürütme Organı üyeliği devam ediyor.

1986 doğumlu olan Yenal Senin’in, Medikal Fizik uzmanı olduğu belirtildi