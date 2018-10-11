Halkın Partisi Çatalköy Ve Arapköy’ü Ziyaret Etti

“BU ZOR ZAMANLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Halkın Partisi köy ziyaretleri kapsamında Çatalköy ve Arapköy’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Halkın Partisinden verilen bilgiye göre, ziyaretlerde HP Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, parti milletvekilleri ve yöneticileri de eşlik etti.

HP Başkanı Özersay köy ziyaretlerinde vatandaşların sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Göreve gelmeden önce Fiyat İstikrar Fonu’nu amacına uygun kullanacaklarını söylediklerini anımsatan Özersay, bu sözlerinin arkasında durduklarını ifade etti.

Bununla birlikte geçmişte devlet kurumlarının ödenmeyen faturalarını da halkın ödediğini anımsatan Özersay, bugün devlet kurumlarının faturalarını düzenli ödediğini, ayrıca bütün kaynakları doğru ve amacına dönük kullandıklarını söyledi.

Uzun uğraşlar sonrası elektrik fiyatlarının yılsonuna kadar zamlanmamasını sağladıklarını ifade eden Özersay, “Bu zor zamanları birlikte aşacağız” dedi.

Dokunulmazlıklar ile ilgili bir soru üzerine Özersay, “Dokunulmazlık konusunun hiç bir dönem bu şekilde gündem olmadığını, komisyon kurulduğunu ve önümüzdeki haftalarda komisyonun karar almasını beklediklerini” söyledi.

Kimseye kişisel bir düşmanlık beslemediklerini ifade eden Özersay, “Tek derdimiz geçmişte her kim yasayı ihlal etmişse mahkemeler karşısında hesap vermesidir” diye konuştu.

Her zaman adil bir ülkeden yana taraf olduklarını söyleyen Özersay, adaletin sağlanmasının en önemli yolunun yapanın yanına kalmadığı bir düzen kurmak olduğunu, bunun ise siyasal irade ve kararlılık gerektirdiğini anlattı.

Gösterdikleri kararlılığın sonucu olarak Mecliste ilk kez mal beyanlarının açıldığını hatırlatan Özersay, savcılığın dosyayı tamamlamak üzere olduğunu kaydetti ve “İyi günde de kötü günde de halkımızın hep yanında olmaya devam edeceğiz. Gailemiz insanımız ve memleketimizdir.” diye konuştu.