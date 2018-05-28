Halkın Partisi adayları başvuru yaptı

HALKIN PARTİSİ ADAYLARI BAŞVURU YAPTI



Toplam 28 belediyeden 5’inde Belediye Başkanlığı, 14’ünde de Belediye Meclisi üyeliği için aday gösteren Halkın Partisi, adaylık başvurularının yapıldığını bildirdi.



HP’den yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediye Başkanlığı için Fehmi Çamlıköylü, Vadili Belediye Başkanlığı için Erhan Kaya, Paşaköy Belediye Başkanlığı için Mehmet Aktaş, Dipkarpaz Belediye Başkanlığı için Havva Elkovan ve Mehmetçik Belediye Başkanlığı için Kani Buranayilçe seçim kurullarına başvurularını yaptı. Genel Başkan Kudret Özersay, Bakanlar ve milletvekilleri de destek amacıyla adayların yanında yer aldı.HP, Belediye meclis üyeliği içinGönyeli, Beyarmudu, Dipkarpaz, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke, Lefkoşa, Mehmetçik, Paşaköy, Tatlısu, Vadili ve Yeni Boğaziçi’nde aday gösterdi.