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05 Aralık 2017 Salı 13:21

Halkın nabzını biz kendimiz tutarız!

Halkın nabzını biz kendimiz tutarız!
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Halkın nabzını biz kendimiz tutarız!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 7 Ocak tarihinin bir seçimden ziyade iki şey arasında seçim yapılması gereken bir referandum olacağını kaydetti. Özersay, “7 Ocak ertesinde UBP artık hükümette olmayacak” dedi.

Özersay, “Halkın Partisi ve ana muhalefet partisi tarafından yapılan açıklamalar birleştirildiğinde ortaya çıkan sonucun, UBP’nin hükümetten gideceği ve koalisyonla dahi hükümete gelemeyeceğini gösterdiğini” savunarak, “Bu nedenle vatandaşlar ve özellikle de kamu görevlileriyle bürokratlar bu gerçeği görerek, kendilerine UBP-DP Hükümeti tarafından açıktan veya üstü kapalı olarak baskı yapılmasına izin vermemelidirler” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “geçmişte seçimden sonra ellerindeki imkanları insanlara karşı kullanacakları tehdidiyle insanlara baskı yapan siyaset anlayışının, bu noktadan sonra gücünü daha da yitireceğinin aşıkar olduğunu” kaydetti.

Halkın, içerisinde bulunulan yol ayrımında statükonun devamını değil, yeni ve adil bir düzen yaratılmasını destekleyeceğini söyleyen Özersay, “Halkın sahip çıkmasıyla bu kısır döngüyü kırmalıyız, kıracağız. Vatandaşlarımız, başkalarının ne dediğine bakmasınlar, kendileri ne istiyorlar ona odaklansınlar ve ona göre oy versinler” dedi.

“HALKIN NABZINI BİZ KENDİMİZ TUTARIZ”

Anketlerin, ister iyi niyetle isterse kötü niyetle çarpıtılarak yapılmış olsun güven veremediğini ve Kıbrıs’ta seçimlerin sonucunu önceden kestiremediğini ifade eden Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, buna Cumhurbaşkanlığı seçimlerini örnek gösterdi. Özersay şöyle dedi:

“2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bahse konu firma beni % 11-13 civarı gösteriyordu. Sonuçta % 21,5 oy aldık vatandaştan. Yani sonuçları ikiye katladık. Diğer anket firmaları ise bizi % 5-7 civarında görüyor ya da gösteriyordu. Sonuç ne oldu? Üç katından da fazla oy aldık. Burada halkın iradesi kendini gösterdi ve yine gösterecek. Biz halkın iradesinden başka hiçbir şeye güvenmeyiz. Vatandaş bunlardan artık etkilenmiyor. Herkes o günün gelmesini bekliyor. İlk faturayı vatandaş kesecek, biz de Halkın Partisi olarak gereğini yapacağız. Kimini mahalleye, kimini mahkemeye yollayacağız.”
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