banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111981
ALTIN
158.023
DOLAR
3.8239
STERLİN
5.1248
EURO
4.5507
MERAL AKINCI FAZIL PLÜMER ANAOKULU’NU ZİYARET ETTİ
Kameralar Mercek Altında
Kameralar Mercek Altında
Bir Bebek Daha Annesi Tarafından Terk Edildi
Bir Bebek Daha Annesi Tarafından...
3 YILDIR KOMADA!
3 Yıldır Komada!
banner256

“Halka hizmet etmeye hazırız"

“Halka hizmet etmeye hazırız"

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:11
“Halka hizmet etmeye hazırız"
banner238

 Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, TKP Yeni Güçler ittifakı'nın, deneyimli kadroları ve halktan yana, emek yanlısı programıyla, halka hizmet etmeye hazır olduğunu belirtti.


Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı ve Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, bazı adayların oy isteme şekillerini eleştirdi.

İzcan, “Sınıflar arası gelir adaletsizliğini ortadan kaldırıp, fakirle zengin arasındaki uçurumu daraltma öncelikli görevlerimiz arasındadır” dedi.
         
“Düzeni değiştireceğiz” diyen İzzet İzcan, 7 Ocak seçimlerinin ülke için yeni bir başlangıç olacağını vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜKAD’IN İKİNCİ EL EŞYA ÇADIRI CUMARTESİ GÜNÜ KURULUYOR
GÜKAD’IN İKİNCİ EL EŞYA ÇADIRI CUMARTESİ GÜNÜ KURULUYOR
KKTC’NİN YILDIZLARI 2018’E SAVOY HOTEL’DE MERHABA DEDİ
KKTC’NİN YILDIZLARI 2018’E SAVOY HOTEL’DE MERHABA DEDİ
Okyay Sadıkoğlu'ndan 'eşcinsellik' yorumu
Okyay Sadıkoğlu'ndan 'eşcinsellik' yorumu

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim