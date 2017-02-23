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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Halk Sağlığına Yönelik Ltb Denetimleri Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkent Lefkoşa sınırları içerisinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin sağlık koşullarına uygunluğunu rutin şekilde kontrol ediyor.

Halk Sağlığına Yönelik Ltb Denetimleri Devam Ediyor
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Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkent Lefkoşa sınırları içerisinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin sağlık koşullarına uygunluğunu rutin şekilde kontrol ediyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından son bir haftalık dönemde 118 işyeri denetlenmiş olup, son 24 saatte farklı noktalarda habersiz şekilde gece ve gündüz yapılan  denetimler kapsamında  9 meyhane, 9 bar, 5 fırın,  6  restoran, 5 kafeterya,6 market, 4 büfe ,2 benzin istasyonu,3 kuaför-Berber salonu olmak üzere toplam  49 iş yerinin sağlık koşullarına uygunluğu kontrol edildi.

Bu denetimler sonucunda Cemal Yavuz isimli fırında gayri sıhhi şartlarda üretildiği tespit edilen 212 lavaş ile 50 kilogram hamur müsadere edildi ve 32 TL ceza yazıldı.

Ayrıca yine aynı iş yerinde sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle de bir günlük kapatma cezası uygulandı.

Gece yapılan denetimlerde ise “Etten Meyhane” isimli işyerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan 32 TL ceza yazılırken; “Hangover” isimli işletmede sağlık koşullarına uyulmadığı ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle iş yerinin faaliyetleri LTB tarafından durduruldu. Ayrıca bu işyerinden 7 kg uygunsuz koşullarda muhafaza edilen et/et ürünü müsadere edilerek imha edildi.

Şubeden yapılan açıklamada denetimlerin gündüz ve gece rutin şekilde devam edeceği ve işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli sağlık koşullarını ve sağlık karneleriyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği bildirildi.

(AK/HÖ)

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