HALK ÖZGÜRGÜN’Ü AKLADI

Girne bölgesinin tanınmış işadamlarından Murat Şenkul, siyaseten UBP karşıtı ancak, halkın nabzını tutabilecek kadar da gerçekçi.Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve yorumlarda UBP tarafından hükümet kurulmasına karşı olduğu anlaşılan Murat Şenkul, UBP ve Özgürgün hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Sosyal medyada sürekli yorum ve paylaşımlarda bulunan Murat Şenkul’un oldukça kalabalık bir takipçisi mevcut ve paylaşımları üzerine çok ciddi yorumlar yapılıyor. Paylaşımlarında UBP’nin Hükümet olmaması gerektiği yönünde görüşleri olduğu anlaşılan Murat Şenkul dün sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden Başbakan Özgürgün ile ilgili bir paylaşımda bulunarak farklı bir bakış açısı sergiledi.

Şenkul, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ilgili muhalefet partiler tarafından sürekli gündeme taşınmak istenen yolsuzluk ve yargılama talepleriyle ilgili olarak Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün HALK TARAFINDAN AKLANDIĞINI belirterek bu konunun temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp halkın önüne sürülmesinin gereksiz olduğunu ima etti.

Murat Şenkul “herkes temiz, bir Hüseyin Özgürgün kirliymiş gibi onun olmayacağı, UBP’li hükümet formülleri üretiliyor.