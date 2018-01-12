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HALK ÖZGÜRGÜN’Ü AKLADI

HALK ÖZGÜRGÜN’Ü AKLADI

12 Ocak 2018 Cuma 11:02
HALK ÖZGÜRGÜN’Ü AKLADI
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HALK ÖZGÜRGÜN’Ü AKLADI

Girne bölgesinin tanınmış işadamlarından Murat Şenkul, siyaseten UBP karşıtı ancak, halkın nabzını tutabilecek kadar da gerçekçi.Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve yorumlarda UBP tarafından hükümet kurulmasına karşı olduğu anlaşılan Murat Şenkul, UBP ve Özgürgün hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Sosyal medyada sürekli yorum ve paylaşımlarda bulunan Murat Şenkul’un oldukça kalabalık bir takipçisi mevcut ve paylaşımları üzerine çok ciddi yorumlar yapılıyor. Paylaşımlarında UBP’nin Hükümet olmaması gerektiği yönünde görüşleri olduğu anlaşılan Murat Şenkul dün sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden Başbakan Özgürgün ile ilgili bir paylaşımda bulunarak farklı bir bakış açısı sergiledi.

Şenkul, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ilgili muhalefet partiler tarafından sürekli gündeme taşınmak istenen yolsuzluk ve yargılama talepleriyle ilgili olarak Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün HALK TARAFINDAN AKLANDIĞINI belirterek bu konunun temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp halkın önüne sürülmesinin gereksiz olduğunu ima etti.

Murat Şenkul “herkes temiz, bir Hüseyin Özgürgün kirliymiş gibi onun olmayacağı, UBP’li hükümet formülleri üretiliyor.

Beğensek de beğenmesek de, Özgürgün siyaseten Halk tarafından aklanmıştır, şikayeti olan giderdi ve onun başkanlığındaki partiyi sandığa gömerdi, bu olmadığı gibi sandıktan da açık ara birinci çıkardık.” diyerek Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün gereksiz yere yıpratılmaya çalışıldığı yorumunu yaparak konuya halk nazarında gerçekçi bir yaklaşım sergiledi.    

Son Güncelleme: 12.01.2018 12:26
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