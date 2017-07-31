Halk malına sahip çıkmayı öğrenene kadar plajlar özelleştirilsin!





Mehmetçik Belediyesi Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından halk plajını kullanıp ta temiz bırakmayan kişilere ateş püskürdü. İşte o paylaşımı.



Burası Mehmetçik Belediyesi'ne bağlı Bafra HALK plajı. Hani o 'plajlar halkındır' deyip ağzımızdan balla köpük dökülen cinsten. Tam da onlardan. Halka açık, bir tek kuruş ödemeden kullanabileceğimiz, şezlong/yastık/şemsiyenin ayağınıza geldiği 5 TL sıkıla sıkıla ücret ödediğimiz ender HALK plajlarından biri. Bir sürü üniversiteli gencin yazda cep harçlığını çıkardığı, ter döktüğü, halkı tarafından horlanıp azar işittiği o meşhur halkın plajı burası.

Ama ben sıkıldım artık bu halk ayaklarından. Buram buram popülizm çünkü. Sakız gibi çiğniyoruz sonra tadı kaçınca sokağa tükürüp yenisini ağzımıza atıyoruz. Sakız yine sakız. Cıvık, yapışkan, bulaşınca temizlemesi çok zor bişey. Bizim halk dediğimiz olgu da böyle bişey. Bu yüzden bence bütün plajlar özelleşmeli. Bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Gayet ciddiyim. Taa ki bu halk malına sahip çıkana, biraz insan olmasını öğrenene kadar. Halkmış! Mamur...









