Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Temmuz 2017 Pazartesi 06:46

Halk malına sahip çıkmayı öğrenene kadar plajlar özelleştirilsin!

Halk malına sahip çıkmayı öğrenene kadar plajlar özelleştirilsin!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233


Mehmetçik Belediyesi Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından halk plajını kullanıp ta temiz bırakmayan kişilere ateş püskürdü. İşte o paylaşımı.

Burası Mehmetçik Belediyesi'ne bağlı Bafra HALK plajı. Hani o 'plajlar halkındır' deyip ağzımızdan balla köpük dökülen cinsten. Tam da onlardan. Halka açık, bir tek kuruş ödemeden kullanabileceğimiz, şezlong/yastık/şemsiyenin ayağınıza geldiği 5 TL sıkıla sıkıla ücret ödediğimiz ender HALK plajlarından biri. Bir sürü üniversiteli gencin yazda cep harçlığını çıkardığı, ter döktüğü, halkı tarafından horlanıp azar işittiği o meşhur halkın plajı burası.

Ama ben sıkıldım artık bu halk ayaklarından. Buram buram popülizm çünkü. Sakız gibi çiğniyoruz sonra tadı kaçınca sokağa tükürüp yenisini ağzımıza atıyoruz. Sakız yine sakız. Cıvık, yapışkan, bulaşınca temizlemesi çok zor bişey. Bizim halk dediğimiz olgu da böyle bişey. Bu yüzden bence bütün plajlar özelleşmeli. Bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Gayet ciddiyim. Taa ki bu halk malına sahip çıkana, biraz insan olmasını öğrenene kadar. Halkmış! Mamur...




Cemil Sarıçizmeli - Mehmetçik Belediyesi Belediye Başkanı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Halk Malına Sahip çıkmayı öğrenene Kadar Plajlar özelleştirilsin!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açılışa şort ile katıldı... Açılışa şort ile katıldı...
Kuzey Kıbrıs'ta Rum mallarına ŞEREFİYE vergisi geliyor Kuzey Kıbrıs'ta Rum mallarına ŞEREFİYE vergisi...
Trafiğe Bir Kurban Daha Trafiğe Bir Kurban Daha
GAÜ İLE KENDİNİZE DEĞER KATIN GAÜ İLE KENDİNİZE DEĞER KATIN
Durumu Kritik Durumu Kritik
TKP Yeni Güçler Kadrolarını Genişletmeye Devam Ettiğini Kaydetti TKP Yeni Güçler Kadrolarını Genişletmeye Devam...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Açılışa şort ile katıldı...

Haberi Oku