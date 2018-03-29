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HALK DANSLARI FEDERASYONU’NDAN SEMİNER

HALK DANSLARI FEDERASYONU’NDAN SEMİNER

29 Mart 2018 Perşembe 17:14
HALK DANSLARI FEDERASYONU’NDAN SEMİNER
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HALK DANSLARI FEDERASYONU’NDAN SEMİNER

 “Halk Danslarının Sahnelenmesi ve Halk Dansları Ekiplerinin Sahneye Hazırlanma Süreçleri” konulu seminer, cumartesi saat 16.00’da Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, federasyonun geçen yıl başlatılan eğitmenlerin yetiştirilmesi programını desteklemek amacıyla seminerler düzenleyeceğini duyurdu. 
Kadirağa, seminerlere katılanlara belge verileceğini, bu belgelerin ilerleyen dönemlerde açılacak "C lisans" ve "B lisans" eğitmenlik belgesi kursları için kullanılabileceğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
Rauf Raif Denktaş Kültür Ve Kongre MerkeziÖzlem Kadirağa
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