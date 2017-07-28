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28 Temmuz 2017 Cuma 14:14

Halil İbrahim Doğan yeniden müdür oldu!

Halil İbrahim Doğan yeniden müdür oldu!
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 Halil İbrahim Doğan yeniden müdür oldu!

Mazbata suçu nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu 2014 yılında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne getirilen, tahliye sonrası görev başı yapan, daha sonra Hükümet değişimiyle de görevden alınan Halil İbrahim Doğan, yeniden aynı göreve atandı.

Fen Bilgisi Öğretmeni olan Halil İbrahim Doğan’ın Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne ataması, Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın imzasıyla dünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Doğan’ın ataması 27 Temmuz itibariyle geçerli oldu. Mazbata suçu nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu 2014 yılında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne getirilen, tahliye sonrası görev başı yapan, Hükümet değişimiyle görevden alınan Halil İbrahim Doğan, yeniden aynı göreve atandı.

Doğan, Ekim 2014’de CTP-DP Hükümeti döneminde, üçlü kararname ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na atanmış, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. O dönem Başbakan Yardımcısı olan DP Başkanı Serdar Denktaş, Doğan’ın atamasını yapmış, atama kararının arkasında duracağını ifade ederek, mazbata suçunun ‘yüz kızartıcı bir suç olmadığını’ ifade etmişti.

Dönemin Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu, gerekli araştırmanın yapılmasının ardından durumun değerlendirileceğini ve gerekenin yapılacağını kaydetmişti. Mazbata borcunu ödeyerek cezaevinden çıkan Halil İbrahim Doğan, tüm tartışmalara ve araştırmalara rağmen görev başı yapmıştı.

Doğan, CTP-DP Hükümetinin bozulması ardından, 2015 yılında kurulan CTP-UBP Hükümeti döneminde görevden alınmıştı. Dünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren atama kararnamesinde, Halil İbrahim Doğan’ın 27 Temmuz itibariyle herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiinin maaşını almasına karar verildi.

Atama dünden itibaren geçerli oldu.  Yaklaşık 2 yıldır müdürü bulunmayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarına dün atama yapıldı.

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