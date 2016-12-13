Halep'in Doğusunda Ateşkes Sağlandı

Taraflar arasındaki uzlaşma, ikinci etapta, kent merkezinin doğusundaki silahlı muhaliflerin de güvenli şekilde tahliyelerini öngörüyor. Muhalif grupların büyük bölümünün kentten ayrılmayı kabul ettiği öğrenildi.

Mutabakata göre, ilk etapta bölgede sıkışan sivillerin Halep’in batısına çıkarılmasına öncelik verilecek. Bu amaçla bölgeye sivilleri taşıyacak otobüsler gönderildi.

AA’nın Halep’in doğusundaki silahlı muhalif gruplardan aldığı bilgiye göre, Rusya ile öğleden sonra başlayan ve 19.00 sularında sonuçlanan görüşmelerde, kuşatma altındaki bölgede bulunanların güvenli şekilde tahliye edilmesi konusunda mutabakata varıldı.