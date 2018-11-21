DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞININ DÜZENLEDİĞİ ZİYARETE KATILANLAR, HAZRETİ MUHAMMED\'İN SÜT HALASININ LARNAKA\'DAKİ TÜRBESİNDE DUA ETTİ, NAMAZ KILDI



Larnaka, 21 Kasım 18 (.): Din İşleri Başkanlığı tarafından, Güney Kıbrıs’ta, Larnaka bölgesinde bulunan Hala Sultan Tekkesi\'ne ziyaret düzenlendi.



Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen ziyaret için Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke\'den Larnaka\'ya otobüs seferi gerçekleştirildi.



Ziyaretçiler, Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı\'ndan geçerek Rum polisinin geniş güvenlik önlemleri altında, Hala Sultan Tekkesi\'ne ulaştı.



Binlerce kişinin tekkeyi ziyareti sırasında dualar okundu, vakit namazları kılındı.



Ziyaret esnasında Rum yetkililerin polis eskortu ve helikopterlerle geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.



ATALAY



Din İşleri Başkanı Talip Atalay, burada yaptığı konuşmada, Hala Sultan gibi güzide bir değeri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm Müslümanları iyilikte ve güzellikte buluşmaya davet etti.



Hazreti Muhammed\'in süt halası Hala Sultan (Ümmü Haram), Hazreti Osman döneminde adaya yapılan seferlerden birine katılmış ve burada şehit düşmüştü. Osmanlı döneminde buraya inşa edilen tekke, Larnaka\'da Tuz Gölü yakınlarında yer alıyor.



(AA/RU/GÜL)





