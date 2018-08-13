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Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor

Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor

13 Ağustos 2018 Pazartesi 06:19
Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor

28 AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ZİYARET İÇİN BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR
Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle 28 Ağustos Salı günü Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleyecek.
Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek ziyaret için, başvurular bugün sona eriyor.
Hala Sultan ziyareti için kayıtlar, 50 TL karşılığında yapılabilecek.
Ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranacağı, ancak; velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençlerin de ziyarete katılabilecekleri belirtilirken, ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerektiği kaydedildi.
Din İşleri Başkanlığı’nca, ziyaretçilere izaz-ikram ve su dağıtılacağı, ancak isteyen ziyaretçilerin, yanlarında su ve yiyecek getirebileceği belirtildi.
Hala Sultan'a gitmek isteyenler için kayıt merkezleri ve telefon numaraları şöyle:
“Din İşleri Başkanlığı 225 30 62, 225 30 63 (Dâhili 118), Lefkoşa Temsilciliği 227 15 75, İskele Temsilciliği 371 37 94, Gazimağusa Temsilciliği 366 62 64, Girne Temsilciliği 815 32 88, Lefke Temsilciliği 0548 842 40 06, Güzelyurt Temsilciliği 0548 842 40 05.”
 

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Son Güncelleme: 13.08.2018 09:24
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